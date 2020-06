Norris: Weinig voordeel voor simracers bij start F1-seizoen

In de afgelopen periode waagde een aantal van de huidige Formule 1-coureurs zich aan diverse simraces, nadat de COVID-19-pandemie de internationale autosport lamlegde. Norris racete op meerdere fronten fanatiek mee, terwijl ook generatiegenoten Max Verstappen, Charles Leclerc, Alexander Albon en George Russell erg actief waren in het virtuele racen. Wie verwacht dat deze coureurs een groot voordeel hebben ten opzichte van de concurrenten zonder esports-ervaring bij de opening van het F1-seizoen op 5 juli, komt bedrogen uit. Norris verwacht een klein voordeeltje, maar ‘geen verschil tussen dag en nacht’.

“De simracers zullen op een aantal vlakken een klein voordeel hebben, maar het is niet als het verschil tussen dag en nacht”, vertelt de McLaren-coureur aan Motorsport.com. “Het gaat niet gebeuren dat de simracers het vele malen beter doen dan de gasten die niet in de sim gezeten hebben. Het gaat om heel kleine verschillen en misschien zijn we een rondje eerder warmgedraaid, maar meer ook niet. Er zullen kleine dingetjes zijn, werk met de engineers en dat soort zaken, waarin je aanvankelijk iets van een voorsprong hebt, maar de coureurs zijn tegenwoordig zo goed dat ze in kunnen stappen en na twee of drie ronden weer op de snelheid zitten die ze voorheen hadden. Het zorgt voor een klein verschil, maar het zal niet enorm zijn.”

Minder races leiden tot andere benadering

De F1 presenteerde enkele weken geleden een voorlopige kalender met acht Grands Prix op Europese bodem. De verwachting is dat de sport de kalender nog gaat aanvullen met, voor zover dat mogelijk is, overzeese races. Het alternatief is het organiseren van meer races in Europa. Norris rekent er dan ook op dat het niet bij acht races blijft in 2020. Hij verwacht bovendien dat het ingekorte kampioenschap ertoe kan leiden dat coureurs de races op een andere manier gaan benaderen. Er zijn immers minder kansen om positief op te vallen, terwijl uitvalbeurten nog zwaarder meewegen.

“Ik heb er redelijk veel vertrouwen in dat er meer races gaan zijn dan slechts acht, ik denk dat het absoluut meer wordt dan dat. Het nemen van meer risico is iets waarover ik met m’n team moet praten, zodat we als team kunnen uitzoeken wat het beste voor ons en het beste voor mij is. Er zijn natuurlijk dingen die ik hoe dan ook moet verbeteren en waarvan ik weet dat ik het beter kan, maar dat is meer voor Oostenrijk en het moment dat we weten hoe onze snelheid is. Als er slechts acht races verreden worden, neem je waarschijnlijk wel iets meer risico’s. Ik vertrouw er echter op dat we meer races gaan rijden, maar ik weet nog niet zeker of het overzeese evenementen of races in Europa worden.”

Met medewerking van Stefan Mackley