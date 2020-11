Tost over vierde plaats Kvyat: "Geen geluk maar wijsheid"

De Rus reed op Imola op een aanvaardbare achtste plaats toen Max Verstappen plotseling een klapband kreeg en de safety car de baan op moest. De complete top-drie – Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sergio Perez – kwam naar binnen voor nieuw rubber, maar de mannen daar achter – Daniel Ricciardo, Charles Leclerc en Alex Albon – besloten buiten te blijven.

Kvyat reed op dat moment op 37 ronden oude harde banden en bij AlphaTauri koos men ervoor die te vervangen voor een set zachte banden. De Rus had een geweldige herstart vanachter de safety car. Hij wist direct Perez en Albon te verschalken en niet veel later moest ook Leclerc er aan geloven. Kvyat deed vervolgens nog verwoede pogingen om ook Ricciardo in te halen en zo naar het podium te rijden, maar dat bleek een brug te ver.

“Laat me het zo zeggen: we hadden geen geluk, we namen gewoon de juiste beslissing”, aldus Tost. “Alle andere teams hadden hetzelfde kunnen doen. Sommigen deden dat wel en anderen niet. Wij deden het wel en daardoor hebben we wat gewonnen, uiteindelijk drie plaatsen want hij lag eerst zevende en daarna vierde. Hij haalde Perez, Leclerc en Albon in finishte als vierde, net achter Ricciardo. Met wat meer ronden te gaan had hij een goede kans gemaakt om ook hem in te halen.”

Vooral de inhaalactie op Leclerc maakte indruk op Tost. “Dat was een fantastische manoeuvre. Daniil was ook in de kwalificatie al erg goed. Hij houdt van deze baan, hij was blij met de auto en legde een erg goed optreden aan de dag.”

De vierde plaats brengt AlphaTauri een klein stukje dichterbij aan Ferrari in de stand bij de constructeurs, het verschil is nu slechts veertien punten. Toch is de Italiaanse broedertwist niet erg van belang, vindt Tost. “We richten ons niet op Ferrari, we doen gewoon onze stinkende best. En dan zien we wel waar we aan het einde van het seizoen staan.”

Wel blikt de Oostenrijker met vertrouwen vooruit op de laatste vier races van het seizoen. “Ik moet zeggen dat we op dit moment een behoorlijk competitieve auto hebben. We waren snel op Spa en Monza [de zege van Pierre Gasly]. We hadden een goede race op de Nürburgring en op Portimao en we hadden ook een competitieve auto hier in Imola.”

