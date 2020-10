Alonso went bij terugkeer in F1-bolide: “Iedere ronde ging beter”

Na ruim anderhalf jaar keerde Alonso vandaag terug in een Formule 1-auto tijdens een filmdag voor Renault op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij mocht om die reden 100 kilometer rijden in de R.S.20, de bolide waarin Daniel Ricciardo en Esteban Ocon dit seizoen op de circuits verschijnen. Voorafgaand aan zijn eerste optreden in de huidige F1-auto van Renault verwachtte Alonso al dat hij zou moeten wennen aan de remmen en de acceleratie van de bolide, en na afloop gaf hij toe dat dit inderdaad het geval was.

“Het was een zeer goede dag in Barcelona bij onze filmdag”, vertelde hij in een video-interview. “Slechts 100 kilometer, maar voor mij was het heel bijzonder om terug te keren in een F1-auto en bij het team. Het gevoel was goed. Ik denk dat de auto momenteel beter presteert dan ik, omdat ik er niet het maximale uit kan halen. Terugkeren op F1-snelheid is niet zo makkelijk. Iedere ronde ging ik beter en ik probeerde feedback te geven aan de engineers.” De R.S.20 heeft potentie volgens Alonso, maar hij ziet verbeterpunten: “Er is ruimte om te verbeteren, en dat gaan we proberen op de korte termijn.”

De wereldkampioen van 2005 en 2006 acht het makkelijker om weer te wennen aan een F1-auto dan aan een geheel nieuwe uitdaging, maar desalniettemin was het aanpassen. “De F1 is iets makkelijker, omdat ik daar mijn hele leven al in rijdt. Het is waar dat je de rempunten een beetje mist, evenals hoe snel de bochten komen, de remprestaties, de snelheid in de bochten. Er zijn dus veel dingen waar ik opnieuw aan moet wennen. Maar dat duurt minder lang dan wennen aan iets compleet nieuws, zoals Dakar en Indy.”

Fysiek is Alonso nog niet op het niveau waar hij bij de start van het F1-seizoen 2021 wil zijn. “Je moet weer in vorm geraken, trainen volgens de F1-standaard. Dat geldt vooral voor de nek en je bovenlichaam, daar ga ik in de komende maanden aan werken om dat te versterken. De nek voelt oké na deze 100 kilometer, maar ik vertel het je morgen. Misschien heb ik dan wel wat spierpijn. Tot nu toe gaat het goed, maar ik weet dat ik moet blijven werken.”

Alonso is inmiddels al onderdeel van het F1-team van Renault, hoewel hij nog niet bij een race aanwezig is geweest. Door middel van een computer van Renault blijft hij op de hoogte van wat er gebeurt op het circuit. Toch ligt de focus van de Spanjaard niet direct op 2021, ondanks de goede prestaties die het team recent neerzette. “Binnen het team hebben we allemaal veel hoop. Tegelijkertijd weten we dat we met beide voeten op de grond moeten blijven staan, omdat de reglementen tot en met 2022 ongeveer gelijk blijven. De achterstand van de teams in de middenmoot blijft volgend jaar bestaan. Met beide voeten op de grond en veel positieve energie en optimisme voor volgend jaar denk ik dat we een geweldig team, getalenteerde mensen, geweldige sponsors en wereldwijd veel fans hebben. Ik denk dat we alle ingrediënten hebben voor een goed 2021.”

Met medewerking van Adam Cooper