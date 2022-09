Leclerc verwacht karwei zondag af te maken: "Race pace is goed"

Charles Leclerc was zaterdag de eenzame favoriet om de race zondag vanaf pole-position te starten, dit gezien de gridstraffen voor Carlos Sainz, Max Verstappen en Sergio Perez. Ferrari kwam vrijdag sterk uit de startblokken en de Monegask liet na afloop van de vrijdagtrainingen al weten dat pole tot de mogelijkheden behoorde. In zijn laatste run in Q3 pakte Leclerc die dan ook. Hoewel hij in eerste instantie tegen een achterstand van twee tienden op Sainz aankeek na de eerste runs in die sessie, wist de nummer twee in het kampioenschap uiteindelijk 1.20.161 te noteren. Ruim sneller dan de tijd van Sainz. Verstappen nestelde zich tussen het tweetal en moest 0.145 seconde laten op de pole.

Leclerc geeft aan dat de pole als een mooie verrassing kwam. Hij had in eerste instantie niet verwacht de Red Bulls vanwege hun hoge topsnelheid te verslaan. "Dit is mooi", trapt de Monegask af. "Helemaal als je kijkt naar waar we stonden in Spa. Ik had niet verwacht hier voor pole te vechten, dus het is een grote verrassing om deze in de thuisrace te pakken. In de trainingen hebben we diverse zaken getest en we kwamen op een paar interessante dingen uit. In Spa hadden we het lastig, maar nu hebben we iets van snelheid gevonden. Het laat zien dat we de goede richting zijn ingegaan. Ik ben ontzettend content met mijn rondje. De eerste run was niet geweldig, maar daarna kon ik alles goed samenbrengen."

Leclerc vertrouwt er met de race pace op het karwei zondag te kunnen afmaken. "Het gevoel was wat dat betreft echt goed", vervolgt hij. "Wat er ook gebeurt in de eerste ronde, ik denk dat we nog steeds het tempo hebben om de race te kunnen winnen. Het gevoel in de auto is geweldig. Ik hoop dat we de race van 2019 herhalen." Toen won Leclerc zijn eerste Italiaanse Grand Prix.

Video: Leclerc scoort pole en maakt tifosi gek