Nyck de Vries vervangt dit weekend in de Grand Prix van Italië bij Williams Alexander Albon, die zich zaterdagochtend terugtrok met een blindedarmontsteking. De coureur uit Sneek bevond zich op dat moment in de Paddock Club. “Toen kreeg ik een telefoontje dat ik zo snel mogelijk naar Mercedes moest komen. Daar werd ik doorgestuurd naar Williams”, reageert De Vries bij Viaplay. Het was toen nog niet definitief dat hij zou racen. “Maar ik moest wel beginnen met me klaar te maken voor de derde vrije training. Tijdens de briefing daarvoor kreeg ik het definitieve antwoord.”

“Ik heb het niet echt kunnen relativeren, want ik moest meteen in de voorbereidingsmodus”, vervolgt de wereldkampioen Formule E van 2021. “Je bent bezig met wat je moet doen om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen. Dat heb ik gedaan. Ik moet wel bekennen dat ik behoorlijk zenuwachtig was, al vanaf het moment dat ik het te horen had gekregen. Ik heb niet kunnen eten. Ik ben letterlijk de truck van de engineers ingegaan en daar niet meer uit geweest.”

Rembalans per ongeluk veranderd

In de kwalificatie deed De Vries het uitstekend, door in tegenstelling tot zijn meer ervaren teamgenoot Nicholas Latifi Q2 te halen. In dat deel was de Fries ook snel onderweg, totdat hij een foutje maakte in zijn laatste run. “Ik ben niet helemaal tevreden, omdat ik vind dat we samen wat hebben laten liggen. Er was denk ik wat meer potentie, desalniettemin wil ik niet te hard zijn. Het is een goed resultaat”, aldus De Vries.

“Mijn tweede ronde in Q1 was echt heel goed. Dat was een 1.22.1 minuut, bijna goed genoeg om Q3 te halen. Die tijd werd echter geschrapt, omdat ik in bocht 10 net buiten de track limits kwam”, vervolgt De Vries, wiens op één na snelste ronde in Q1 ook goed genoeg was om door te dringen tot het tweede segment. “In Q2 kreeg ik het niet helemaal samen. Voor de eerste run voerden we wat veranderingen door, waarmee ik niet helemaal happy was. Daarbij was de voorbereiding qua banden ook niet goed doordat ik wat verkeer had.”

In zijn laatste run in Q2 maakte De Vries zelf een foutje, waardoor hij in die sessie op P13 eindigde. “In mijn laatste run raakte ik een switch aan, waardoor de rembalans anderhalve procent naar achteren ging. Dat heeft me niet geholpen en daardoor verloor ik de achterkant bij het ingaan van bocht 4. Maar morgen zullen we ook tevreden zijn met dit resultaat”, zegt hij. Door de straffen van een aantal andere rijders schuift De Vries op de startopstelling voor de race op Monza op naar P8. “Dat is best wel bizar”, besluit de debutant.

Video: Nyck de Vries maakt foutje in Q2