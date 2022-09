Max Verstappen zit momenteel in zo'n goede flow dat het lijkt alsof de Nederlander van elke plek de race kan winnen. Door alle gridstraffen is het nog niet helemaal duidelijk waar de regerend wereldkampioen start, maar George Russell is van mening dat de Red Bull-coureur niets in de weg staat om opnieuw naar de zege te rijden. "Je bent dom als je daar niet op inzet. Hij blijft in de eerste twee rondjes uit het gedrang en rijdt op z'n dooie gemak naar de overwinning. Wij gaan proberen om voor Charles te komen. Het gaat in ieder geval een toffe race worden", trapt de Brit af tegen onder meer Motorsport.com.

Russell gaat er zelf voorlopig vanuit dat hij de Italiaanse Grand Prix als tweede start. "Maar dat verdienen we niet met dit optreden", waarmee hij doelt op zijn zesde tijd in de kwalificatie. "Het was een vervelende sessie. We kregen de auto niet in de sweet spot. In Q1 voelde de auto goed, we zaten slechts een paar tienden bij Ferrari vandaan. Q2 ging vervolgens slecht, net als Q3. Maar goed, dat is dit seizoen wel vaker gebeurd. We hebben niet de auto om Max achter ons te houden. Tegen Charles maken we meer kans."

Die strijd moet de jonge Brit in ieder geval alleen gaan voeren. Teamgenoot Lewis Hamilton valt door een gridstraf terug naar de achterkant van de startopstelling. "Drie coureurs van de drie topteams zakken naar achteren. Wat dat betreft liggen er twee races in het verschiet. Die gasten zullen wel redelijk snel naar voren geraken. Mocht er een safety car komen, dan zitten zij zelfs in het gevecht. Ik ben er vrij zeker van dat ze ook met een afwijkende strategie aan de race beginnen. Ik zie dus geen reden om ze nu al af te schrijven. We hebben wel gezien dat neutralisaties in mensen hun voordeel kunnen werken."

