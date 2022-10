Charles Leclerc opende zijn vrijdag in Singapore met remproblemen, wat hem twintig minuten kostte in de eerste training. Uiteindelijk wist de Ferrari-coureur in die sessie toch nog tot een derde tijd te komen, vier tienden achter Lewis Hamilton. In VT2 verliep het ook niet van harte. Op beelden was te zien dat de monteurs hard bezig waren aan de onderkant van de F1-75. Pas na dertig minuten werd hij de baan opgestuurd. In totaal reed Leclerc slechts 31 ronden en klokte hij uiteindelijk een tweede tijd. Deze was twee tienden trager dan die van de snelste man: Ferari-teamgenoot Carlos Sainz.

De Ferrari-coureur is niet helemaal ontevreden. "Qua performance was het best een goede dag, al hebben we niet veel kilometers gemaakt", opent Leclerc. "We liepen tegen aardig wat problemen aan en werden daardoor gelimiteerd in ons rijden. Het is zaak om in de derde sessie de schade te herstellen. Het lijkt er dus op dat het met de performance wel snor zit. Dat is een goede zaak, al is het van belang dat we in VT3 nog een stap maken. Hopelijk zijn we dan klaar voor de kwalificatie."

Door de problemen heeft Leclerc dus amper meters kunnen maken en ook de medium band is minder goed uitgeprobeerd dan vooraf gehoopt. "Het is nooit fijn om weinig meters te kunnen maken op een stratencircuit. Hoe meer rondjes je rijdt, hoe beter je wordt. Maar goed... ik maak me niet gek veel zorgen. Het was dan wel geen goede dag, ik denk dat we in de derde training de gemiste kilometers weer kunnen inhalen. Het is wel een nadeel dat we vandaag geen racesimulatie hebben uitgevoerd. De kwalificatie is echter belangrijk en ik weet zeker dat we er dan weer staan."

Net als zijn teamgenoot maakte ook Leclerc tussen de trainingen door een stap met de afstelling. Het tempo over een enkele ronde lijkt goed, al is dat vrijwel het hele jaar al het geval bij de Scuderia. Daar zit Leclerc dan ook niet echt over in. Het racetempo is meer een vraagteken. "De snelheid over een enkele ronde ziet er weer sterk uit", vervolgt hij. "Ik heb echter geen idee hoe het ervoor staat met de race pace. We zijn in de aanloop naar VT2 wel de juiste weg ingeslagen. Ik hoop dat we morgen nog een stap zetten." Net als veel andere Formule 1-coureurs had ook Leclerc het zwaar met de warme en vochtige omstandigheden: "Het was vrij warm, maar voor nu is het prima. De race wordt wel zwaar."

Maar voordat die race plaatsvindt staat er eerst nog een kwalificatie op het programma. Leclerc gaat die sessie strijdlustig in. Wat is er mogelijk? "We gaan voor het maximale resultaat. Pole-position is ons doel. Laten we kijken wat er mogelijk is", besluit de Monegask.

Video: Een ronde met Leclerc door de straten van Singapore