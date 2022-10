De Formule 1 is terug op Singapore. Na twee jaar afwezigheid staat het Marina Bay Street Circuit weer op de kalender. Dat betekent weer volop beelden van wagens die vlak langs muren rijden, of er tegenaan. Ook wordt de fitheid van de coureurs getest, want de race in Singapore wordt als de zwaarste van het jaar beschouwt door de hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, moeilijkheidsgraad van het circuit en de lengte van de race.

In de video bovenaan de pagina zien we Charles Leclerc die in zijn Ferrari een ronde rijdt over het spectaculaire stratencircuit. Van de snelle sector 1, door de vele remzones en bochten van sector 2 richting de aaneenschakeling van chicanes in sector 3. Met name in het laatste deel komen de muren erg dichtbij. Vanaf de helmcamera van Leclerc is extra goed te zien hoe uitdagend 1 ronde is, laat staan de 61 die zondag op het programma staan.