Carlos Sainz trapte het weekend in Singapore af met de zesde tijd. Hij moest meer dan een seconde toegeven op de snelste tijd van Lewis Hamilton. In de tweede oefensessie maakte de Spanjaard een flinke stap. De verbetering was zo groot dat de Ferrari-coureur uiteindelijk de snelste tijd van de dag klokte en VT2 bovenaan de lijst afsloot. Ploegmaat Charles Leclerc werd op twee tienden gezet. Sainz blikt tevreden terug, maar weet dat de strijd in de top-zes hevig gaat worden.

"Over het algemeen was het een prima vrijdag", trapt Sainz af. "Het is ons gelukt het hele programma af te werken. We hebben flink wat rondjes gereden en dat is precies wat je nodig hebt op een circuit als dit. We kregen echter wel een aantal uitdagingen voor onze kiezen. In de eerste training werden we min of meer verrast door de hobbelige baan en hoe slecht de auto presteerde qua wegligging. Het voelde allemaal erg ruw. In de tweede sessie maakten we een stapje met de auto, maar desondanks zijn er nog steeds zaken waar we naar moeten kijken. De strijd in de top-zes wordt een hevige."

De Ferrari-coureur besloot tussen de beide trainingen het een en ander te wijzigen aan de afstelling van de F1-75. De veranderingen pakten goed uit. Op de vraag hoe comfortabel hij zich in VT2 voelde, antwoordt hij. "Ik voelde me zéker comfortabeler, maar het was nog niet helemaal naar wens. Je moet hier aardig wat vertrouwen hebben om een goede rondetijd te klokken en om alle sectoren en bochten goed aan elkaar te knopen. En er zijn veel bochten. We zitten nog niet helemaal op het gewenste niveau. Het is zaak dat we morgen nog stappen maken."

De Madrileen vocht vrijdag met de auto, met name in de eerste training. Dit zorgde ervoor dat hij even buiten de baan kwam in een snelle ronde. "Ik was in gevecht met de auto, maar er is nog marge voor morgen", vervolgt hij. "Hoe meer vertrouwen ik krijg, hoe dichter ik langs de muren kan gaan." De race op het Marina Bay Street Circuit staat bekend als een van de meest fysieke races op de kalender. "Het was wat dat betreft echt tricky en warm. Ik heb veel gezweet en veel water gedronken om het gewicht weer omhoog te krijgen. Normaal gesproken is de vrijdag hier ook wel het zwaarste. Je doet dan twee sessies en hebt tussendoor weinig tijd om op adem te komen. Daarnaast krijgt je lichaam zijn eerste impact in deze omstandigheden. Je lijdt best veel. Op zaterdag en zondag is het lichaam vaak al wat meer gewend. Hopelijk is dat dit keer ook het geval."

