Alfa Romeo: Geen ruimte voor flexibiliteit bij overtredingen budgetplafond

In de aanloop naar de GP van Singapore berichtten diverse media dat twee teams zich niet aan het budgetplafond hebben gehouden in 2021. Naar verluidt gaat het om Red Bull Racing en Aston Martin, waarbij van eerstgenoemde wordt aangenomen dat het mogelijk een serieuzere overtreding betreft. De straf voor zo'n serieuzere overtreding - het budgetplafond wordt dan met meer dan 5 procent overschreden - kan oplopen tot uitsluiting van het kampioenschap van vorig jaar. Komende week wordt er meer duidelijkheid verwacht over de overtredingen en de aard van de straffen, maar Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur pleit ervoor dat er net zo hard wordt opgetreden als bij technische overtredingen.

"In mijn ogen was het budgetplafond cruciaal voor F1. Ik weet dat het een geweldige prestatie was om het te implementeren. Maar nu het er is, is handhaving het belangrijkste en daarbij is absoluut geen ruimte voor flexibiliteit", zegt Vasseur tegen Motorsport.com. "We moeten hier heel streng in zijn. Je kan gediskwalificeerd worden als een flap van de voorvleugel 0,9 millimeter te ver doorbuigt, zoals ons twee jaar geleden overkwam. Ook wordt je gediskwalificeerd als de auto 300 gram te licht is. Als je aan de andere kans dan miljoenen kan uitgeven voor updates voor een aantal races, dan is dat oneerlijk. Als zoiets gebeurd is, dan moet de FIA natuurlijk actie ondernemen. Je moet weten dat je met 200.000 euro een grote update kan meenemen. En als je het budgetplafond met dit bedrag overschrijdt, dan levert dat bij meer dan één race enkele tienden op."

Ook Alpine-teambaas Otmar Szafnauer ziet dat er significante voordelen behaald kunnen worden als het budgetplafond overschreden wordt. "Alles hoger dan het plafond wordt uitgegeven aan prestaties. En als je aan prestaties uitgeeft terwijl anderen daar de kans niet toe krijgen omdat ze zich wel aan het budgetplafond hebben gehouden, dan is dat een serieuze kwestie. Ik vind dat de FIA degenen die zich niet aan het plafond hebben gehouden, moet bestraffen. Eerst moet je te weten komen hoe groot de overtreding was, daarna wat daar de passende straf voor is", vertelt Szafnauer aan Motorsport.com. Hij stelt ook dat Alpine de nodige opofferingen heeft gedaan om binnen het budgetplafond te blijven. Hij is voorstander van streng straffen. "Als je bijvoorbeeld iets gewonnen hebt door meer te testen in de windtunnel, dan moet daar een passende straf op staan. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar het beperken van windtunneltests voor het volgende jaar, dat soort dingen."

'Impact overtreding vooral merkbaar in 2022'

Dat streng bestraffen is ook iets wat Williams-teambaas Jost Capito toejuicht. Hij vindt dat er geen excuses zijn voor het overschrijden van het budgetplafond, iets wat hij als een zwaardere overtreding ziet dan het overtreden van het technische of sportieve reglement. "Als iemand zich niet aan het budgetplafond houdt, moet dat stevige implicaties hebben. Want als je vorig jaar niet onder het plafond bleef, is dat waarschijnlijk voor de ontwikkeling van de huidige auto geweest", legt Capito uit. "Daarmee heb je impact op het hele seizoen en dus moet de straf een sportieve impact op dit seizoen hebben. Het slaat nergens op om een financiële straf te geven als ze extra geld hebben uitgegeven. Ik vind dit namelijk een serieuzere overtreding dan met de auto valsspelen op de baan."

Ook pleit Capito ervoor dat de straffen in dat geval betrekking hebben op het huidige seizoen. Een straf uitdelen voor 2021 heeft geen zin, omdat dit geen rekening houdt met winst die in 2022 geboekt is. "De straf moet geen betrekking hebben op vorig jaar, want dit jaar heeft dit het meeste impact", aldus Capito. "Het zou compleet verkeerd zijn om de straf betrekking te laten hebben op 2021, want de boeken zijn geschreven, alles is achter de rug, de PR en de marketing zijn gedaan. Dus als dit het geval is, dan denk ik dat niemand zich meer aan het budgetplafond houdt omdat het impact heeft op het verleden. Het moet gevolgen hebben voor het huidige jaar. Daarom vind ik dat de FIA snel moet zijn als daadwerkelijk een geval is. Ze hebben geen andere keuze, ze moeten reageren omdat het gros van de teams onder het budgetplafond bleef. Daar kunnen zij niet voor worden bestraft, dus ik weet zeker dat ze snel zullen reageren."