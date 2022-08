Ferrari haalde Charles Leclerc, die op dat moment vijfde lag, vlak voor het einde van de race op Spa-Francorchamps naar binnen voor zachte banden om een aanval te doen op de snelste raceronde. Aan de pitmuur bij de Scuderia dacht men een veilige marge te hebben naar Fernando Alonso, maar dat bleek niet het geval. Leclerc kwam naast de Spanjaard weer de baan op en moest vervolgens zijn meerdere erkennen in hem.

Leclerc rekende Alonso daarna alsnog in, maar slaagde er niet in de snelste raceronde te noteren en bleek tot overmaat van ramp ook nog eens te hard te hebben gereden in de pitstraat. Zijn overtreding van één kilometer per uur kwam hem op een tijdstraf van vijf seconden te staan. Daardoor viel Leclerc in de race-uitslag weer terug tot achter Alonso, naar P6. In de WK-stand heeft de Ferrari-coureur inmiddels 98 punten achterstand op koploper en Spa-winnaar Max Verstappen.

“We hebben er tijdens de race over gesproken en uiteindelijk hebben we besloten het te doen”, zegt Leclerc tegen onder meer Motorsport.com over zijn late pitstop. Hij wil Ferrari niet bekritiseren om de tactische keuze; Leclerc kijkt liever naar zichzelf en het grotere plaatje. “De tijdstraf is mijn fout, dat heeft niets met het team te maken. Verder moeten we naar het hele weekend kijken, want het was een heel moeilijk weekeinde.”

Leclerc had evenals Verstappen een gridpenalty wegens een motorwissel. Waar de Red Bull-coureur relatief eenvoudig naar de winst reed, had Ferrari het lastig op Spa. “Red Bull zat op een ander niveau. Ze hebben dit weekend iets gevonden dat ons zorgen baart, want op dit moment begrijpen we het niet precies. Ze zijn nog steeds ontzettend snel op de rechte stukken, alsof ze daar geen luchtweerstand hebben. Maar dan, in de bochten, zijn ze net zo snel als wij of zelfs sneller. Dat is enigszins zorgwekkend.”

Toen Leclerc de stelling kreeg voorgelegd dat hij zelf liever geen late pitstop had gemaakt - en dan ook geen tijdstraf zou hebben gekregen - hield hij zich opnieuw op de vlakte. Leclerc is niet gefrustreerd door het team. “Nee, zo is het nou eenmaal”, reageerde hij. “Ik wil het er niet te veel over hebben. Het verschil tussen Red Bull en ons is frustrerender, daar moeten we aan werken. Voor nu is dat een groot vraagteken. Ook als je kijkt naar het gat met het middenveld: dat is min of meer net zo groot als in de eerste helft van het seizoen, Red Bull is gewoon zoveel sneller dan de rest. Dat is vreemd.”

Leclerc weet dat de kans op zijn eerste wereldtitel dit jaar steeds kleiner wordt: “Het ziet er nu zeker heel lastig uit, zeker na het tempo dat Red Bull vandaag heeft laten zien”, aldus Leclerc. “Er zijn nog wat races te gaan, dus ik blijf gefocust op dit seizoen. Natuurlijk wordt de tweede seizoenshelft zwaar, maar we blijven pushen tot het einde.”

Video: Discussie tussen Leclerc en Ferrari over strategie