Perez ziet Verstappen domineren in Spa: "Van een andere planeet"

In de kwalificatie op zaterdag kwam Sergio Perez tot de derde tijd, maar door de gridstraf van teamgenoot Max Verstappen mocht hij uiteindelijk vanaf de tweede stek aan de race beginnen. Op papier had de Mexicaan daarmee een uitstekende uitgangspositie om zijn tweede overwinning van het Formule 1-seizoen te boeken, al diende hij daarvoor wel af te rekenen met polesitter Carlos Sainz. Daar slaagde Perez uiteindelijk in, maar genoeg voor de overwinning was het opnieuw niet. Hij moest zijn meerdere erkennen in Verstappen, die vanaf de veertiende startpositie maar 18 ronden nodig had om zich aan het front te melden voor zijn negende overwinning van het seizoen.

Perez moest aan de finish genoegen nemen met de tweede plek, maar wel gaf hij ruim 17 seconden toe ten opzichte van de winnaar. Verstappen zat volgens zijn teamgenoot dan ook in a league of his own, zo verklaarde hij na afloop van de race. "Ik hoopte vandaag echt op meer. Het was een goede kans, maar Max vloog vandaag gewoon. Hij was van een andere planeet en ver buiten bereik", sprak Perez lovend over de verrichtingen van zijn stalgenoot bij Red Bull. Zelf is hij vooral blij voor het team. "Bij mij was vooral mijn eerste stint matig qua slijtage van de banden, maar desondanks is dit een heel sterk resultaat voor het team. Ik denk dat we vandaag veel punten hebben kunnen scoren en dat is belangrijk."

De openingsfase van de race op Spa-Francorchamps verliep nog niet zoals Perez had gewild. Hij kwam slecht van zijn plek en verloor nog voor de eerste bocht plekken aan Fernando Alonso en beide Mercedes-coureurs. Zes bochten later had de coureur uit Guadalajara de tweede positie alweer heroverd, onder meer doordat Lewis Hamilton en Alonso met elkaar in aanraking kwamen. "De eerste ronde was wat chaotisch", concludeerde Perez dan ook. "Ik had een heel matige start en verloor enkele posities, maar na bocht vijf had ik ze allemaal alweer teruggepakt. Het was dus heel hectisch in de eerste ronde waarin mensen elkaar veel raakten."

Met zijn tweede plek in de Belgische GP heeft Perez de tweede stek in het kampioenschap heroverd. Hij staat nu op 191 punten, maar liefst 93 minder dan WK-leider Verstappen.

Video: Perez passeert Sainz en neemt P2 over in België