Verstappen maakt diepe indruk met zege vanaf veertiende startplek

Een flink aantal gridstraffen, waaronder voor titelkandidaten Max Verstappen en Charles Leclerc, betekende dat het hoe dan ook een interessante race zou worden in de Ardennen. Verstappen was zaterdag de snelste in de kwalificatie, maar moest vanwege het wisselen naar zijn vierde motor van het seizoen als veertiende aan de race beginnen. Leclerc moest eveneens een gridstraf incasseren voor het nemen van nieuwe onderdelen en werd na de kwalificatie, waarin hij de vierde tijd klokte, teruggezet naar P15. Carlos Sainz kwam door de straf voor Verstappen op pole-position te staan en Sergio Perez op P2.

De Grand Prix van België kende een woelig begin. Perez kwam slecht van zijn plek en zag Fernando Alonso, Lewis Hamilton en George Russell voor zich komen. Bij Les Combes ondernam Hamilton een poging om Alonso buitenom in te halen voor de tweede plaats. De wielen van de twee oud-kampioenen haakten bij het insturen van de bocht echter in elkaar, met als gevolg dat de Mercedes omhoog werd gewipt. “Wat een idioot, dat hij de deur van de buitenkant dichtsmijt”, reageerde de Spanjaard over de boordradio. “Deze gast weet alleen hoe hij moet rijden als hij vanaf P1 start.” Hamilton kampte na de botsing met Alonso met een verlies aan waterdruk en moest zijn W13 derhalve aan de kant zetten. Nicholas Latifi spinde bij het uitkomen van Les Combes en belandde in de flank van Valtteri Bottas, waarmee het ook voor deze twee rijders einde oefening was. De incidenten tijdens de openingsronde van de race waren reden voor een vroege safety car.

Verstappen lag na de eerste ronde al achtste, terwijl Leclerc naar de tiende plek was opgeklommen. Tijdens de safety car zag Leclerc rook bij zijn rechter voorwiel, waarna hij de pits opzocht en meteen naar medium banden wisselde. De oorzaak voor de rook bleek een tear-off die rechtsvoor in de brake duct terecht was gekomen. De Monegask werd zo weer terug naar achteren geworpen. Verstappen zette zijn opmars ondertussen vrolijk voort. De ene na de andere tegenstander moest eraan geloven en na tien ronden had de klassementsrijder de aansluiting gevonden bij Sainz en Perez, die eerste en tweede lagen. In de elfde ronde nam Verstappen een kijkje bij zijn teamgenoot, maar die leek niet van plan om zijn tweede plek zomaar af te staan. “We verliezen op dit moment een suffe hoeveelheid tijd”, deed de Limburger zijn beklag over de boordradio.

Na de elfde ronde stuurde Sainz zijn Ferrari naar de pits, waarmee hij de leiding overdroeg aan Perez. Verstappen zat bij het uitkomen van La Source echter al onder de achtervleugel van Perez, waarna hij de coureur uit Guadalajara voorbij ging op Kemmel Straight. Verstappen besloot zijn eerste stint op de zachte band wat op te rekken. Perez, die op mediums was gestart, kwam na veertien ronden naar binnen en keerde vlak voor Leclerc terug op P3, Verstappen stopte een ronde later en kwam achter Sainz terug op P2. Sainz had echter geen antwoord op het tempo van Verstappen en zag de Red Bull in de achttiende ronde langszij gaan. Drie ronden later was ook Perez voorbij aan Sainz.

Sainz ging vervolgens opnieuw als eerste van de voorhoede naar binnen voor een tweede bandenwissel, gevolgd door Leclerc, die op dat moment vijfde lag. Perez stopte een ronde later, terwijl Verstappen nog een paar ronden langer doorging. Verstappen behield bij zijn pitstop de leiding en reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning. Perez finishte 17 seconden achter zijn teamgenoot als tweede. Sainz kwam bijna een halve minuut achter Verstappen als derde over de eindstreep. Russell zat de Spanjaard in de slotfase op de hielen en werd vierde met zijn Mercedes.

Leclerc kwam vlak voor het einde nog de pits binnen voor zachte banden. Ferrari dacht dat Leclerc een veilige buffer had op Alonso, maar niets bleek minder waar. Hij kwam naast de Spanjaard terug de pits uit en moest de Alpine-rijder voor laten. Leclerc slaagde er nog wel in om Alonso terug te pakken maar greep niet het punt voor de snelste ronde. Daarna bleek dat Leclerc 1 kilometer per uur te hard had gereden in de pitstraat, wat hem op vijf seconden straf kwam te staan, waardoor hij alsnog achter Alonso terechtkwam in de race-uitslag. Ocon eindigde na een indrukwekkende actie aan het einde van Kemmel Straight - hij ging in één beweging langs Sebastian Vettel en Pierre Gasly - als zevende. Vettel en Gasly werden zo achtste en negende. Albon pakte één punt door tiende te worden.

De negende overwinning van 2022 brengt Verstappen op een totaal van 284 punten. Perez is met dank aan zijn podiumplaats Charles Leclerc voorbij in de WK-stand voor de tweede plek, maar staat liefst 93 punten achter op zijn Red Bull-teamgenoot, die dus hard op weg lijkt naar zijn tweede wereldtitel. Leclerc staat na de race in Spa derde in het klassement. Hij zag het verschil met de Nederlander oplopen naar 98 puntten.

Over een week gaat het F1-seizoen verder met de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort.

Video: Verstappen leidt Red Bull één-twee in GP van België