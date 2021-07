Leclerc: “Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg”

Vanaf de vierde startplek wist Leclerc al snel de Mercedes van Valtteri Bottas te grazen te nemen, waarna hij vervolgens voor zijn neus Max Verstappen van de baan zag vliegen na een aanvaring met Lewis Hamilton. Door dat incident kreeg Leclerc de leiding in de schoot geworpen, alvorens de wedstrijdleiding de race stillegde.

Na de code rood kwam Leclerc goed van zijn plek tijdens de herstart, waarna er een grotendeels eenzame race volgde voor de Monegask. De Ferrari-coureur werd nog geplaagd door softwareproblemen aan zijn krachtbron, maar Leclerc hield het hoofd koel en maakte geen enkele fout. De snelheid van de Ferrari bleek echter niet genoeg om Lewis Hamilton achter zich te houden. Ondanks een tijdstraf van tien seconden wist de Britse wereldkampioen het gaatje naar Leclerc dicht te rijden, om twee ronden voor het einde in Copse – op hetzelfde punt waar in de eerste ronde Verstappen van de baan vloog – de race te beslissen.

Gemengde gevoelens

In de uitloopronde liet Leclerc over de boordradio al weten dat de nederlaag een bijzonder bittere pil was, alvorens teambaas Mattia Binotto vertelde dat de Monegask met opgeheven hoofd terug mag kijken op een ijzersterke race, die hem zijn eerste podiumfinish van het seizoen opleverde. De Ferrari-coureur moest echter bekennen dat hij als een boer met kiespijn zijn trofee in ontvangst zou nemen. “Het is moeilijk om hier honderd procent van te genieten. Het was echt een ongelofelijke race.”

“Ik heb niet honderd, maar tweehonderd procent gegeven vandaag. Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg in die laatste twee rondjes. Mijn felicitaties aan Lewis, hij heeft het geweldig gedaan en het is ook geweldig om zoveel fans op de tribunes te zien. Het was leuk in de auto, maar aan het einde kwam ik net dat beetje snelheid tekort.”

Onverwachte jacht op de zege

Hoewel hij baalde van de nederlaag, moest Leclerc ook erkennen dat hij vooraf nooit had verwacht dat hij zolang om de zege zou kunnen vechten: "Dit hadden we absoluut niet verwacht. We hadden na de kwalificatie wel gedacht dat we vrij competitief gingen zijn, maar niet zo competitief als vandaag. We konden vechten om de zege, wat echt geweldig was. Vooral op de medium-band waren we extreem snel. Op de harde band kwamen we net dat beetje tekort ten opzichte van Mercedes, maar we waren absoluut veel sterker dan we gewend zijn."

De sterke race ziet Leclerc als een mooie opsteker voor het team van Ferrari: “Ik ben ontzettend trots op het team. Dit soort races zijn natuurlijk geweldig, het is een mooie aanmoediging voor het hele team en het harde werk dat wordt verzet. Het laat zien dat we iets goed doen en dat we de goede kant op werken. We moeten dus op deze voet doorgaan. Het zal niet gemakkelijk worden om terug te keren aan de top, maar we geven alles.”