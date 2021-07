Zware crash Verstappen in Britse GP na contact met Hamilton

Verstappen wist zaterdag de eerste sprintrace uit de Formule 1-historie op zijn naam te schrijven en mocht derhalve vanaf pole-position vertrekken. Waar hij gisteren - met extreem warme remmen - een raketstart kende, was Hamilton dit keer minimaal net zo goed weg vanaf P2. Verstappen wist de leiding aan de buitenkant te behouden, al was de aanval daarmee nog niet definitief afgeslagen. Hamilton koos nogmaals het offensief op Wellington Straight, maar weer hield Verstappen stand.

In Copse Corner gold dat echter niet meer. Hamilton koos de binnenkant, leek een moment van onderstuur te kennen, waarna er contact met Verstappen volgde. De Brit zegt schade te hebben, Verstappen - die begon met een voorsprong met 33 punten - is al vroeg klaar. Verstappen kreeg een bijzonder zware klap te verwerken, maar is inmiddels uit de auto en liet met een handje aan het publiek weten in orde te zijn. Wel moest de Limburger zich vanwege de impact nog melden bij het medisch centrum op het circuit. Daar is hij inmiddels geweest. Hij is doorgegaan naar het ziekenhuis voor een CT-scan.

Schuldvraag?

Rest natuurlijk de vraag of er een schuldige aan te wijzen valt of dat het gaat om een race-incident. Hamilton liet over de boordradio weten: "Ik zat er voor of in ieder geval volledig naast. Hij stuurde vol op mij in." Christian Horner komt met zijn mededeling aan de FIA met een compleet andere lezing: "Lewis zat er absoluut niet naast. Iedere coureur die op dit circuit heeft gereden, weet dat je het niet kunt proberen aan de binnenkant van Copse. Dit is een enorm ongeval en de bocht was honderd procent voor Max. In mijn optiek treft Hamilton de volledige blaam, hij had nooit in die positie moeten komen. Gelukkig kan Max de plek lopend en ongedeerd verlaten, maar ik hoop wel dat je hier passend mee omgaat."

De wedstrijdleiding heeft Hamilton inmiddels een tijdstraf van tien seconden gegeven.