Marko wil schorsing voor Hamilton na botsing met Verstappen

Hamilton en Verstappen vochten dit jaar al meerdere malen wiel-aan-wiel, maar in Silverstone ging het voor het eerst dit jaar mis voor beide titelconcurrenten. Tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix wilden beide coureurs niet voor elkaar wijken, met een enorme crash in één van de snelste bochten van het circuit van Silverstone als gevolg. In Copse raakte Hamilton met het linker voorwiel het rechter achterwiel van Verstappen, waarna de Limburger op hoge snelheid van de baan spinde en met een klap van 51G in de bandenstapels vloog.

Red Bull-adviseur Helmut Marko vond de actie van Hamilton levensgevaarlijk en eist een zware sanctie voor de Britse Mercedes-coureur: “Het is heel duidelijk” sprak Marko tegen het Oostenrijkse ORF. “Als een concurrent in de snelste bocht van het circuit met zijn voorwiel ons achterwiel raakt, dan is het niet langer een race-incident. Dan is het ronduit gevaarlijk rijgedrag.”

'Moorddadig'

Voor de camera’s van Sky Deutschland noemde Marko de actie van Hamilton zelfs ‘moorddadig’. De Oostenrijker had tevens een duidelijke boodschap voor het team van Mercedes, dat van mening is dat de bocht aan Hamilton toebehoorde: “Dan zijn ze blind!”, vervolgde Marko tegen ORF. “De herhalingen laten een duidelijk beeld zien, hij heeft met zijn voorwiel ons achterwiel geraakt en daarmee Verstappen in de bandenstapels geduwd.”

Volgens Marko zou de actie van Hamilton zwaar gestraft moeten worden: “Dit kun je niet meer beoordelen aan de hand van het sportief reglement. IK weet niet wat de maximale straf hiervoor is, maar gevaarlijk en roekeloos rijgedrag zou bestraft moeten worden met een schorsing of iets dergelijks.”

De wedstrijdleiding hield het uiteindelijk bij een tijdstraf van tien seconden voor Hamilton.