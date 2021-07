Hamilton wint na touché: "Verstappen gaf me geen ruimte"

Hamilton begon de race voor eigen volk met een achterstand van 33 WK-punten op Verstappen, maar heeft dat verschil terug weten te brengen tot acht. Het levert logischerwijs jubelstemming op bij de Brit en bij het team van Mercedes. "Dit is echt overweldigend. Het was fysiek een erg zware race, maar ik ben gesteund door de beste fans ter wereld. Het is echt een droom die uitkomt om vandaag te kunnen winnen. Zonder het geweldige werk van mijn team en Valtteri [Bottas] was dit niet mogelijk geweest."

De manier waarop verdient bepaald geen schoonheidsprijs, maar Hamilton heeft er maling aan. "Ik zat er volledig naast en hij gaf me geen ruimte. Maar of ik het nu wel of niet met deze straf eens ben, ik heb deze op de kin genomen. Ik ben keihard blijven werken en wilde dat niets mij in de weg zou staan", jubelt de zevenvoudig wereldkampioen na afloop. "Ik probeer altijd heel berekenend te zijn in het gevecht met Max, juist omdat ik weet dat hij heel agressief is."

In Copse Corner viel daar weinig van te merken. De welhaast onvermijdelijke touché tussen de titelgegadigden is een feit, waarbij moet worden aangetekend dat aan de binnenkant van Copse Corner inhalen schier onmogelijk is. Dat liet Hamilton nadien eveneens zien, door in gevecht met Charles Leclerc wél een moment te liften. Daarna profiteerde hij van het feit dat de Ferrari-coureur te wijd ging bij het uitkomen van Copse. Het heeft samen met een teamorder voor Valtteri Bottas de weg vrijgemaakt voor een zeer belangrijke zege. "Ik heb alles gegeven in de voorbije week. Ik ben ook meerdere keren in de fabriek geweest, om maar het maximale uit de auto te halen. Ik ben ook erg trots op alle teamleden, ze zijn keihard blijven werken ondanks het feit dat we een achterstand hadden."