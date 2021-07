Verstappen: Straf Hamilton is te laag, juichen na afloop onsportief

Verstappen leek dit weekend lange tijd een goede zaak te doen op het circuit van Silverstone. Zo vergrootte de Nederlander zijn voorsprong in het WK zaterdag nog tot 33 punten door de sprintrace te winnen. Een dag later maakte een touché met Hamilton echter abrupt een einde aan het succesverhaal in Engeland. Verstappen werd door de Brit met een immense snelheid naar de bandenstapels gestuurd en kreeg een impact van maar liefst 51G te verwerken. De Red Bull-coureur moest logischerwijs naar het medisch centrum en nadien door naar het ziekenhuis voor een CT-scan.

'Straf helpt ons helemaal niets'

Hamilton kwam er intussen met een bijzonder milde straf vanaf en wist de race voor eigen volk op zich naam te schrijven. Het voelt bijzonder onrechtvaardig in het kamp van Red Bull en dat geldt ook zeer zeker voor Verstappen zelf. "Allereerst moet ik zeggen: ik ben oké. Met 51G is het een behoorlijke impact geweest, maar ik voel me alweer iets beter", laat Verstappen via zijn sociale media weten. "Ik ben natuurlijk wel erg teleurgesteld dat ik zo uit de race ben gekegeld. De uitgedeelde straf helpt ons helemaal niet en doet ook geen recht aan de gevaarlijke actie die Lewis op het circuit heeft uitgehaald."

De reactie van zijn tegenstrever na afloop kan ook niet bepaald op goedkeuring rekenen van Verstappen. Hamilton vierde uitbundig met de Britse fans en liet weten zich van geen kwaad bewust te zijn. "Ik heb het juichen na de race vanuit het ziekenhuis gezien en vind dat respectloos en onsportief. Maar goed, we gaan door."

Hamilton wil contact met Verstappen over fysieke gesteldheid

Na de podiumfestiviteiten toonde Hamilton overigens al wel iets meer empathie. Tijdens de persconferentie en bij de TV-ploegen liet de regerend wereldkampioen namelijk weten: "Ik heb gehoord dat Max in het ziekenhuis is en dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Dit is erg ongelukkig. Ik wil hem graag even bellen om te checken of hij oké is", aldus Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. Spijt heeft de Mercedes-coureur overigens niet van zijn actie. "Als er een gat is, dan moet je er als coureur voor gaan. Het is heel onfortuinlijk, maar ik heb op zich geen spijt."