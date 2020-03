Leclerc 'respecteert' besluit Ferrari over toekomstige teamgenoot

Leclerc en Vettel beginnen in 2020 aan hun tweede jaar als teamgenoten bij Ferrari, nadat de Monegask begin 2019 bij het team kwam als vervanger van Kimi Raikkonen. In het eerste jaar verliep de samenwerking zo nu en dan stroef, met als dieptepunt de botsing tijdens de Grand Prix van Brazilië. In een eerdere fase van het seizoen leverde het al dan niet uitdelen van teamorders ook al wat spanning op. Leclerc benadrukt dat zijn relatie met de viervoudig wereldkampioen desondanks altijd goed geweest is.

“De relatie met Sebastian is altijd goed geweest”, zei Leclerc donderdag in Melbourne, nog voordat de wedstrijd vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast werd. Hij meent dat Vettel en hijzelf goed in staat zijn om zaken op en naast de baan van elkaar te scheiden. “Vorig jaar waren er een aantal lastige momenten, maar onze relatie is hetzelfde gebleven en dat is volgens mij een goed iets, dat we allebei volwassen genoeg zijn om uit elkaar te houden wat er op de baan en naast de baan gebeurt.”

Leclerc verwacht ondanks contractsituatie een 'sterke' Vettel

Na de winter van 2019-2020 bevinden Leclerc en Vettel zich wel in een heel andere positie. Leclerc werd afgelopen winter beloond met een nieuw contract, waardoor hij tot eind 2024 Ferrari-coureur is. Vettels verbintenis bij de Scuderia loopt na 2020 echter af en dus begint hij met wat onzekerheid aan het jaar. Leclerc denkt niet dat dit veel invloed gaat hebben op zijn teamgenoot. “Ik voel me erg gelukkig dat ik in de positie ben waarbij ik een contract voor de lange termijn heb.”

“Ik ken zijn positie ook ongeveer, want in mijn laatste twee jaren had ik telkens een contract voor slechts één jaar. Ik denk niet dat het voor instabiliteit zorgt bij hem, hij is een zeer sterke coureur en ik verwacht dat hij erg sterk is”, vervolgde Leclerc, die het geen probleem vindt als Vettel ook na 2020 zijn teamgenoot blijft. Mocht Ferrari wel een nieuwe teamgenoot aantrekken, dan respecteert hij dat besluit ook. “Ik ben heel tevreden met hem aan mijn zijde, maar ik zou Ferrari’s besluit respecteren in het geval dat ze willen veranderen."