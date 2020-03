Russell moet minder afwachtend zijn in openingsronde

De Britse piloot maakte in zijn eerste seizoen in de Formule 1 indruk bij Williams, maar heeft toegegeven dat de openingsronde van races niet tot zijn sterkste punt behoren. Hij versloeg toenmalig teamgenoot Robert Kubica nagenoeg altijd in de kwalificaties, maar zou dan aan het begin van races achter Kubica terechtkomen. Meestal herstelde Russell zich wel naar mate de race vorderde.

Gevraagd naar zijn starts als voornaamste verbeterpunt, zei de 22-jarige coureur: “Ik probeer daar zeker sterker in te worden. Het is niet mijn sterkste onderdeel, op dat vlak heb ik afgelopen jaar niet goed genoeg gepresteerd. Het was ook een lastige situatie waar we ons in bevonden. De andere wagens verdwenen aan de horizon en dan moest ik met Robert racen. Het was mijn eerste jaar en ik wilde wat dat betreft geen onnodige risico’s nemen. Maar dit jaar is het duidelijk dat ik meer met mijn ellebogen moet racen. Ik kan niet altijd achteraan rond blijven hangen.”

Russell denkt dat Williams het aanstaande seizoen met Alfa Romeo gaat vechten en heeft zich als doel gesteld een van de concurrenten ijdens de kwalificatie te verslaan. “Het zou geweldig zijn als we een wagen van een ander team kunnen verslaan in de kwalificatie, zeker als je ziet waar we vorig jaar stonden”, vervolgde hij. “Maar dat is niet meteen het hoofddoel. We gaan niet naar buiten om voor de ander te staan, we proberen het maximale uit onze eigen wagen te halen. Of dat nu P19 is of dat we Q3 kunnen halen. We moeten afwachten, we weten niet precies hoe de auto zal reageren. Maar volgens mij is dit een goede kans om het beter te doen dan voorheen."

Met medewerking van Jonathan Noble