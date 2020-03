Blog vanuit Melbourne: De souvenirs van een afgelaste F1-race

Het is zaterdag in Melbourne. The day after. Een dag nadat de organisatie van de Australische Grand Prix, de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA op werkelijk het allerlaatste moment besloten om de eerste race van het seizoen niet door te laten gaan. Normaal gesproken had ik nu in het mediacentrum gezeten voor de derde training en de kwalificatie. In plaats daarvan zit ik nu in Staple, een restaurant aan de rand van Albert Park, deze blog te tikken.

Het ‘weekend’ begon nog vrij normaal. Op woensdagochtend kwam ik aan in Melbourne voor mijn vierde Australische Grand Prix, na meer dan twintig uur in de lucht te hebben gehangen. Na een snel ontbijtje in het centrum van de stad ben ik meteen doorgegaan naar het accreditatiecentrum, waar de permanente pas voor het aankomende Formule 1-seizoen voor me klaarlag. Trots plaatste ik onderstaande foto op mijn social media. Op naar een nieuw seizoen vol avonturen. Na mezelf op te hebben gefrist in mijn AirBnB, een bescheiden appartement in de levendige wijk Saint Kilda, toog ik naar het circuit om vast wat mensen te spreken en een plek in het mediacentrum te claimen.

Een permanente mediapas voor het Formule 1-seizoen 2020.

Terwijl ik door de Formule 1-paddock wandel, kom ik voor de hospitality van Haas mijn collega Jonathan Noble tegen. Hommeles. De woordvoerder van het team bevestigt aan hem dat twee leden op corona zijn getest en in afwachting van de uitslag in zelfisolatie zijn geplaatst. Bij McLaren blijkt één lid te zijn getest en terug naar het hotel te zijn gegaan. Ik tik een kort en zakelijk bericht. Hoewel het een zorgelijke ontwikkeling betreft, is er nog geen reden tot paniek. Zo lang de resultaten van de tests niet terug zijn, is er immers nog weinig aan de hand. Roepen dat de Australische Grand Prix mogelijk niet doorging, is op dat moment voorbarig.

Op donderdag hangt er een wat gespannen sfeer in de paddock. Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. De teams hebben uit voorzorg besloten de tv-sessies te schrappen en de coureurs staan de geschreven pers te woord van achter een lint die de journalisten op twee meter afstand moet houden. De meeste coureurs laten weten zich geen grote zorgen te maken over corona. Zij vertrouwen erop dat hun teams, de organisatie van de race, de Formule 1 en de autosportbond de juiste beslissingen nemen. Ook Max Verstappen maakt zich ‘niet echt’ zorgen. Op de vraag van NOS-verslaggever Louis Dekker of er geracet moet worden als een van de teams niet mee kan doen, antwoordt de Red Bull-coureur ferm: “Dan niemand.”

Dan is het tijd voor de officiële persconferentie van de FIA, waarin Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en de enige debutant van dit jaar Nicholas Latifi plaatsnemen. De regerend wereldkampioen is wél bezorgd. En niet zo’n klein beetje ook. “Ik ben heel, heel verbaasd dat we hier zijn. Het is leuk dat we gaan racen, maar ik vind het tegelijk schokkend dat we hier met zijn allen in deze ruimte zitten”, zei de Brit. “Ik heb vanochtend Jackie Stewart gezien - hij zag er fit en gezond uit - en nog een paar oudere mensen. Het is een zorgelijke situatie. Ik maak me in elk geval wel zorgen.” Duidelijke taal waar de pers van smult. Wanneer ik aan het einde van de dag het circuit verlaat, is er nog altijd weinig aan de hand, behalve dan dat de coureurs de komende dagen geen handtekeningen uitdelen en geen selfies nemen met fans.

Eenmaal terug in mijn AirBnB landt er een statement van McLaren in mijn inbox. McLaren trekt zich terug uit de race. De medewerker die een dag eerder is getest, blijkt corona te hebben. Dit verandert de zaak enorm. Het lijdt geen twijfel dat de race nu wordt afgelast. Los van het feit dat een race met negen teams om sportieve redenen niet wenselijk is, bestaat er een kans dat het virus zich verder verspreidt in de paddock en op het circuit. Iets wat koste wat kost voorkomen moet worden. Mogelijk zijn immers meer leden van McLaren besmet en is het virus ook al aan anderen overgedragen. Het valt in elk geval niet uit te sluiten. Ik verwacht elk moment een verklaring van de Formule 1 waarin staat dat het evenement is afgeblazen.

Na een uur is er echter nog altijd geen formele reactie van de Formule 1. Na twee uur ook nog niet. En ook na drie uur hebben we nog niets van de organisatie gehoord. Het is inmiddels ver na middernacht in Melbourne. In een hotel verderop in de stad vindt crisisoverleg plaats waarbij ook de teambazen aanwezig zijn. Ondertussen gaat het los op sociale media. Journalisten en fans vragen zich af waarom het in hemelsnaam zo lang moet duren en halen hard uit naar het management van de Formule 1. Was het gezien de huidige situatie wel zo verstandig geweest om met het hele circus naar Australië af te reizen?

In de weken voorafgaande aan de Grand Prix waren er al serieuze twijfels of de race wel kon doorgaan. Zo bestond er een kans dat Australië een inreisverbod zou uitvaardigen voor Italië, waardoor Ferrari en AlphaTauri niet zouden kunnen afreizen naar de seizoensouverture. Formule 1-baas Ross Brawn verklaarde eerder dat er geen race zou plaatsvinden als niet alle teams aanwezig konden zijn door het coronavirus. Dat inreisverbod kwam er uiteindelijk op woensdag, toen alle teams al in Australië waren. Daarmee had de Formule 1 nog mazzel gehad. Daarnaast was er al langer het gevaar dat het evenement moest worden geannuleerd op last van de overheid, om het risico op verdere verspreiding van corona in te dammen. Deze twee onzekerheden waren in mijn ogen al reden genoeg geweest om voortijdig een streep door Australië te zetten. Proactief handelen heet dat. Dit alles staat nog los van het feit dat de Formule 1 ook een sociale verantwoordelijkheid heeft. Helemaal gezien het internationale karakter van de sport. Corona is een wereldwijd probleem dat we met zijn alleen zoveel mogelijk het hoofd moeten zien te bieden. Maar terwijl links en rechts sportevenementen worden afgelast, reist de Formule 1 stoïcijns af naar Melbourne.

Diep in de nacht meldt Sky Sports ineens dat de race doorgaat. Een meerderheid van de teams zou op dat moment bereid zijn te racen, iets wat later overigens zou veranderen door een draai van Mercedes. Leuk en aardig, maar moeten de teams hier wel over gaan? Moet de Formule 1 niet degene zijn die bepaalt of de race wel of niet doorgang kan vinden? Of de organisatie van de Grand Prix? Of de FIA? Even later meldt de BBC dat de race is afgelast en is de chaos op sociale media compleet. Op de redactie van Motorsport.com is het devies: wachten op een officieel bericht of tot we van meerdere eigen bronnen iets bevestigd hebben gekregen.

Het is 4.00 uur ’s nachts en nog altijd hebben we niet gehoord of er vrijdag gereden wordt. Ik besluit naar bed te gaan, maar kan de slaap maar moeilijk vatten. Ik blijf regelmatig naar mijn mobiel grijpen om Twitter, Slack en mijn e-mail te raadplegen. Midden in de nacht moet ik hoesten en gaat er van alles door mijn hoofd spoken. In hoeverre heb ik eigenlijk contact gehad met McLaren-teamleden? De hospitality van de Britse formatie bevindt zich in het midden van de paddock en is een plek die ik regelmatig bezoek om daar even van de wifi gebruik te maken. Stel dat ik me zou laten willen testen op het coronavirus, waar op het circuit kan ik dat eigenlijk laten doen? We hebben hierover geen enkele informatie ontvangen van de organisatie, dus ik heb geen idee. En wat als ik mezelf in quarantaine moet plaatsen? Hoe ga ik dat doen? Ik moet maandag uit mijn AirBnB, waar moet ik in zo’n geval in hemelsnaam naartoe? Ik zie op mijn Twitter-tijdlijn een tweet van FIA-president Jean Todt. Die heeft een gezellige dag gehad met een of andere zakenclub. Dat zal niet overal goed vallen, denk ik bij mezelf.

Om 7.20 uur word ik wakker van het geluid van een V10-motor. Paul Stoddart heeft zijn Formule 1-tweezitter aangezet en de baan opgestuurd, zoals de oud-teambaas al jaren een paar keer per dag doet als de koningsklasse van de autosport ‘in town’ is. De demonstratieronden met de omgebouwde Minardi vormen het eerste onderdeel op het programma van vrijdag. Het zal toch niet zo zijn dat de boel gewoon doorgaat? Ik kijk of er inmiddels al een statement van de Formule 1 is. Nog niets. Dan maar douchen, aankleden en naar het circuit. Mijn hoest is overigens verdwenen. Het is iets waar ik vaker last van heb als ik reis naar een plek waar het klimaat anders is of als ik langere tijd in een ruimte met airco heb gezeten. Volkomen onschuldig.

Ik wandel via Gate 10 het park binnen. De marshals zijn onderweg naar hun baanposten, in de food trucks wordt eten bereid en merchandisestands treffen de laatste voorbereidingen. Alsof er niets aan de hand is. Ik haal nog snel een petje en een mok met het logo van de Australische Grand Prix van 2020: de 25ste race in Melbourne. Als aandenken aan een trip die ik hoe dan ook niet snel zal vergeten. Van deur tot deur 32 uur onderweg zijn om verslag te doen van een race die niet plaatsvindt. Het zou wat zijn. Toch is dat het geval. Eenmaal in het mediacentrum hoor ik al snel dat de race definitief niet doorgaat. Een meerderheid van de teams bleek inmiddels De organisatie hoopt nog wel dat de rest van het programma ‘gewoon’ kan worden afgewerkt. Een statement is onderweg. Buiten staan de monteurs van diverse teams bij de ingang van de paddock te wachten tot ze naar binnen mogen. Niet om de wagens te prepareren voor de eerste training maar om alles in te pakken.

Souvenirs van de afgelaste Australische Grand Prix.

Buiten de poorten staan inmiddels lange rijen met fans te wachten op het moment dat zij het terrein op mogen, maar de hekken blijven dicht op het moment dat ze open hoorden te gaan. En ze blijven dicht. De premier van de staat Victoria heeft bij een Australische nieuwszender laten weten dat er geen publiek bij het evenement aanwezig mag zijn. Ik kan vanuit het mediacentrum de fans bij de hoofdingang zien staan. Wat slaat de Formule 1 hier een enorme flater. “Is dit een nieuwe Indianapolis 2005?”, vraagt een journalist zich hardop af, refererend naar de Amerikaanse Grand Prix waarin slechts zes auto’s aan de start verschenen, resulterend in enorme imagoschade van de Formule 1. “Dit is erger”, is het antwoord dat hij van verschillende kanten krijgt. Korte tijd later arriveert het langverwachte statement dat alles is afgelast, waarna het nieuws ook wordt doorgegeven aan de fans bij de poorten, waar begrijpelijk veel onvrede heerst. Sommigen zijn, net als ik, van ver gekomen om de Grand Prix van Australië bij te wonen. Samen met mijn collega’s duik ik de paddock in om reacties te verzamelen, maar veel kopstukken blijken al te zijn vertrokken. Een paar coureurs zitten zelfs al in het vliegtuig, zo vernemen we.

Om 11.45 uur is er een drukbezochte persconferentie met Formule 1-baas Chase Carey en de bazen van de Australische Grand Prix, directeur Andrew Westacott en voorzitter Paul Little. De bijeenkomst vindt plaats buiten de paddock, aan het einde van de Melbourne Walk, waar het normaal gesproken rond dat tijdstip zwart ziet van de handtekeningenjagers en selfiemakers. Boven het circuit pakken zich donkere wolken samen. Wat een symboliek. Ik hoor van mijn collega Ronald Vording, die samen met de rest van de redactie overuren maakt in Nederland, dat de persconferentie niet live te zien is op F1 TV, al zie ik dat de camera’s van het officiële Formule 1-kanaal wel overal staan opgesteld. Een gemiste kans. De Formule 1 had er goed aan gedaan om op dat moment rechtstreeks verantwoording af te leggen aan de fans.

Er wordt al een paar uur gefluisterd dat alle races tot aan Azerbeidzjan worden geannuleerd, dus ook de Nederlandse Grand Prix op het pas heropende Circuit Zandvoort. Het zou de Formule 1 sieren als zij tijdens de persconferentie meteen duidelijkheid geeft over de aankomende races. Maar tijdens het inleidende praatje gaat het vooral over hoe jammer men het vindt dat de Australische Grand Prix niet doorgaat. Vervolgens mag de media los. Waarom duurde het zo lang om tot een beslissing te komen? Waarom hebben ze alle fans gewoon naar het circuit laten komen? Als het evenement om gezondheidsredenen wordt afgelast, hoe verantwoord is het dan om al die mensen voor de poorten te laten samendrommen? Olav Mol krijgt het woord en vraagt hoe het nou precies zit met de races tot aan Baku. Carey houdt zich echter op de vlakte. “We gaan eerst de problemen hier aanpakken. In de komende dagen gaan we kijken naar de aankomende evenementen.” De aanwezige media nemen hier geen genoegen mee. Over een week is immers al de race in Bahrein. Reizen we nu met zijn allen die kant op om daar weer tijdens een persconferentie te horen dat men het jammer vindt dat de race niet doorgaat? Carey laat zich niet verleiden tot een uitspraak en herhaalt een paar keer zijn antwoord op de vraag van Mol.

Het is zes uur ’s avonds in Melbourne wanneer ik het circuit besluit te verlaten. Op dat moment zijn er nog maar een paar anderen in het mediacentrum aan het werk. Verschillende journalisten hebben hun vluchten weten om te boeken en vertrekken de volgende dag. Ik neem afscheid van mijn Britse collega’s Jonathan Noble en Adam Cooper en onze Australië-correspondent Andrew van Leeuwen. Buiten miezert het en waait het hard. In de paddock en de pitstraat zijn monteurs nog altijd druk met inpakken, de startlichten boven het rechte stuk zijn inmiddels weggehaald. “Lights out and away we go!” Maar dan anders. De rest van het circuit ligt er verlaten bij. Ik loop via het ponton over Albert Lake langs de buitenkant van de baan naar de uitgang. Waar normaliter nog bandjes zouden spelen, is het nu een dooie boel. “Grand Prix is cancelled”, staat buiten op een lichtbord. Tot volgend jaar, Albert Park.

Als ik de volgende ochtend word, staat het scherm vol push notificaties. De races in Bahrein en Vietnam zijn geannuleerd, de races in Zandvoort en Barcelona onzeker. Ik bel naar huis om te kijken hoe de situatie daar is. In mijn woonplaats Zuidhorn is het eerste geval van corona geconstateerd en zijn de eerste lege schappen in de supermarkten een feit. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan. Mijn vlucht omboeken bleek prijzig en leverde maar één dag tijdwinst op. Maandag om 6.00 uur ’s ochtends spring ik op het vliegtuig en komt er ook voor mij een einde aan ‘the one that never happened’.

Erwin Jaeggi (1981) schrijft over de Formule 1 sinds 2004. Hij was hoofdredacteur van GPUpdate.net alvorens in 2016 de overstap te maken naar Motorsport.com. Zijn favoriete race op de kalender is de Grand Prix van Monaco. De beste catering vind je volgens hem op het Circuit of the Americas in Austin. In de auto luistert Erwin afwisselend naar poppunk en BNR. Zijn vrije tijd brengt hij het liefste door met zijn vrouw Dania en zoontje James.