Charles Leclerc begon de Grand Prix van Spanje vanuit de pitstraat, nadat hij zich als negentiende had gekwalificeerd en dus niet door Q1 kwam. Ferrari besloot daarom meteen maar nieuwe onderdelen op zijn SF-23 te plaatsen. In de race zat er echter niet meer dan een elfde plek, omdat de auto opnieuw inconsistent presteerde tijdens elke stint. Zelfs tussen twee stints op de harde band zat verschil. Carlos Sainz had het ook niet makkelijk. De Spanjaard startte als tweede en kwam als vijfde over de streep.

"De openingsstint reden we op de hardste band. We hadden verwacht dat deze goed zou werken, maar dat gebeurde op de een of andere manier niet", zegt de Monegask. "Ik had totaal geen grip aan de voorkant. Het was compleet anders dan de kwalificatie, dus we hadden [op zondag] zeker meer verwacht. In de tweede stint stond ik opnieuw op de hardste compound en racete op dezelfde manier. Gek genoeg voelde het toen wel goed. Het is net of we nooit in de juiste window komen en als dat wel lukt, dan is dat een verrassing. Er ligt nog wel wat werk wat dat betreft. Dat is waar de focus op moet. We moeten vaker de piek van de band opzoeken en achterhalen hoe we ze beter kunnen managen. Twee of drie graden maakt een enorm verschil qua balans. Afgelopen weekend hebben we het lastig gehad om de limiet te zoeken. Daar gaan we aan werken."

Teleurstellingen

Leclerc benadrukt nogmaals dat hij tussen de eerste twee stints niets veranderde. "We deden exact hetzelfde op beide banden", gaat hij verder. "Ik zat al met het team te kijken wat we anders deden en of we dat konden begrijpen, maar het is echt lastig te achterhalen. Zodra de wind verandert, verandert ook de auto. Dat maakt het moeilijk." Vooral die inconsistentie zit de 25-jarige coureur in de weg. "Het is niet dat ik onderstuur heb en zeg: 'Dit is een auto met erg veel onderstuur.' Ik heb onderstuur op de ene band en op andere harde banden heb ik ineens overstuur. Die inconsistentie is lastig, met name als je op beide setjes hetzelfde rijdt."

Op de vraag of Spanje zijn meest frustrerende race sinds tijden was, antwoordt hij: "We hebben nogal wat teleurstellende dagen gehad dit jaar, dus helaas lijkt het normaal te worden. We moeten snappen wat er met de banden gebeurt en proberen de upgrade te leren kennen om deze op de best mogelijke manier te maximaliseren. Dan zien we wel wat er gebeurt."

