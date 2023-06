Mercedes besloot na de seizoensopener in Bahrein het zeropod-concept overboord te gooien en een andere kant op te gaan met de ontwikkeling. Hier ging enige tijd overheen omdat het ontwerpen van nieuwe onderdelen geen eenvoudige klus is. Het Duitse merk was voornemens om in Imola met het nieuwe pakket op de proppen te komen, maar door die race ging door hevige weersomstandigheden een streep. De eerstvolgende GP was in Monaco. Hoewel de nauwe straten niet echt ideaal zijn om dergelijke updates te testen, kon Mercedes niet langer wachten.

In Barcelona, een normaal circuit, kwam de eerste echte test voor Lewis Hamilton en George Russell en die pakte verrassend goed uit. Al beleefde laatstgenoemde wel de nodige avonturen. "Hij raakte Hamilton op hoge snelheid na een misverstand, ging door het grind en wijd door de eerste bocht net na de start van de race. Hij kreeg echter geen straf nadat hij door het wijd gaan plaatsen pakte. Hij won de meeste posities", zegt Martin Brundle bij Sky Sports. "Hij reed wel een keurige race en pakte het laatste podiumplekje. Hamilton, die de laatste tijd bijzonder sterk en vrolijk rijdt, had acht seconden voorsprong en werd tweede, waardoor het een dubbel podium voor Mercedes werd."

Ondanks het mooie resultaat van Mercedes, blijft de voormalig Formule 1-coureur voorzichtig. Red Bull-coureur Max Verstappen was vooraan in zijn RB19 niet bij te benen. Zelfs op medium reed de F1-kampioen een bijzonder sterk tempo, dat ook Brundle zag. "Voordat we al te enthousiast worden, ze hadden respectievelijk 24 en 32 seconden achterstand op een cruisende Verstappen", gaat hij verder. "Het geeft in ieder geval de hoop dat de sidepod-upgrade van Mercedes iets goed heeft gedaan, hoewel we dat nog niet kunnen zeggen over de soortgelijke update van Ferrari."

Want de Scuderia was in de race nergens. Carlos Sainz startte vanaf een keurige tweede plek, keek net na de start even bij Verstappen, maar viel vervolgens terug. De Spanjaard kwam als vijfde over de finish. Teamgenoot Charles Leclerc kende helemaal een dramatisch weekend. De Monegask strandde zaterdag in Q1, startte vanuit de pitlane en eindigde op P11, buiten de punten.

Video: Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Spanje