Afgelopen Formule 1-seizoen werd bekendgemaakt dat Audi vanaf 2026 in de koningsklasse stapt en Sauber overneemt. Die transitie is momenteel in volle gang en wordt geleid door Andreas Seidl, die eind vorig jaar zijn rol als McLaren-teambaas neerlegde en als CEO aan de slag ging in Hinwil. Een van zijn taken is het samenstellen van een technisch team en dus heeft de Duitser een oude bekende aangetrokken. James Key gaat per 1 september namelijk aan de slag als technisch directeur in Hinwil. De Brit vervulde tot eind maart eenzelfde rol bij McLaren, maar vertrok daar vanwege een grote reorganisatie.

Hij kan niet wachten om aan de slag te gaan in Zwitserland, een plek waar hij van 2010 tot en met 2012 ook werkte. “Ik ben blij terug te keren naar Hinwil om samen te gaan werken met oude, en nieuwe, collega’s bij Sauber. Ik bewaar goede herinneringen aan mijn tijd hier”, aldus Key. “Ik kijk ernaar uit de technische kant van het team aan te sturen in een van de belangrijkste perioden van haar lange bestaan. We gaan een nieuwe en spannende toekomst tegemoet. Er is veel werk aan de winkel, maar ik heb er vertrouwen in dat elk teamlid in Hinwil de toewijding, commitment en honger heeft om ons naar de top te brengen. We weten dat hiervoor tijd, energie en doorzettingsvermogen nodig is, en dat de resultaten van dit werk pas de komende twee seizoenen en daarna zichtbaar worden, maar we hebben een mooie reis voor de boeg. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben Andreas dankbaar voor zijn vertrouwen in mij. Ik kijk ernaar uit dat terug te betalen en nauw met hem samen te werken aan de uitdagingen en ambities die in het verschiet liggen.”

Sauber Group CEO Andreas Seidl zegt over de aanstelling: “Ik ben blij James terug in Hinwil te kunnen verwelkomen. Hij voegt zich bij ons om de toekomst van dit team vorm te geven. Er is veel veranderd sinds zijn periode hier, maar de motivatie en toewijding zijn onveranderd. Ik weet zeker dat we, met zijn zeer getalenteerde en gedreven team, de groei doorzetten. De aanstelling van James is een cruciale stap in deze reis. Hij heeft ongelofelijk veel ervaring in de sport, niet alleen als technisch directeur maar ook in diverse andere rollen binnen de technische organisatie van een team. Hij leidt het transformatieproces van de technische kant van het team.”

Key heeft een schat aan ervaring in de Formule 1. De Brit werkt al 25 jaar in de koningsklasse en zat bij meerdere teams. Hij begon zijn F1-carrière bij Jordan en was daarna nog werkzaam voor Midland F1, Spyker, Force India en Sauber. Daarnaast werkte Key bij Toro Rosso samen met Max Verstappen, alvorens hij in 2019 de switch naar McLaren maakte.

Het aantrekken van de engineer is een belangrijke stap in de aanloop naar 2026. Dan gaat men in Hinwil verder onder de naam Audi. Begin dit jaar nam de grote Duitse autofabrikant een minderheidsbelang in Sauber Group. In april liet Audi weten dat het F1-project inmiddels goed draait.