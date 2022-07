Charles Leclerc had de zaken goed voor elkaar in de eerste fase van de Franse GP. De Ferrari F1-coureur had een eerste aanval van Max Verstappen afgeslagen en leidde de race. In ronde 18 ging het fout voor de Monegask. Hij zocht de limiet te veel op, spinde in bocht 11 en eindigde in de bandenstapels. WK-rivaal Verstappen kreeg de zege op een presenteerblaadje aangereikt en maakte daar dankbaar gebruik van. De regerend wereldkampioen heeft nu een riante voorsprong van 63 punten in de titelstrijd.

“Iedereen maakt fouten, maar deze was erg publiekelijk en kostbaar”, concludeert Mika Hakkinen in zijn column voor Unibet. “Ik heb eenzelfde ervaring doorgemaakt, bijvoorbeeld toen ik in 1999 als leider van de baan ging in de Grand Prix van Italië. Het is echt heel moeilijk. Je weet wat je hebt gedaan, namelijk een zege weggegooid en je moet de verantwoordelijkheid accepteren.” De Fin komt met goede raad voor de Ferrari-coureur: “Het is nu belangrijk hoe Charles reageert op deze fout. Hij zei zelf na de race al dat hij op Imola en Paul Ricard door fouten 32 punten verspeeld heeft. Hij kan het zich niet veroorloven om daarmee door te gaan als hij Max wil verslaan. Daarbovenop heeft Ferrari strategische en betrouwbaarheidsproblemen gekend. Het is belangrijk dat Charles erkent dat hij het talent en de auto heeft om races te winnen. Hij moet zich gewoon concentreren op de positieve dingen en elk weekend op zich benaderen. Eén race per keer. Meer kan je niet doen: concentreren op elke race, je erop focussen dat je alles goed doet.”

De tweevoudig wereldkampioen is te spreken over de aanpak van Ferrari en teamgenoot Carlos Sainz op Franse bodem: “In deze sport moet je blijven leren, samenwerken met het team, doen wat je moet doen. Een zeer positief aspect van dit weekend was de wijze waarop Carlos Sainz Charles hielp om de pole-position te pakken met een slipstream in de kwalificatie. Teamwork is essentieel. Nu Carlos zo goed rijdt, heeft Charles een sterke, capabele teamgenoot aan zijn zijde.”

Interview: Charles Leclerc over zijn pijnlijke fout in Frankrijk