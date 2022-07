Rosberg looft Hamilton: "Geweldig dat hij nog steeds alles geeft"

Voorafgaand het Franse Grand Prix-weekend waren de verwachtingen bij Mercedes hooggespannen. De strakke asfaltlaag zou wel eens perfect passen bij de karakteristieken van de W13. Daarnaast namen de mannen uit Brackley ook nog eens nieuwe onderdelen mee. In de kwalificatie werd echter pijnlijk duidelijk dat het gat naar de twee leidende teams nog altijd te groot is. Het was nog een vraagteken wat de snelheid in de race ging zijn, maar die viel eigenlijk niet tegen. Mercedes profiteerde natuurlijk wel van de crash van Charles Leclerc en het geklungel met de strategie van diens teamgenoot Carlos Sainz, maar kwam met zowel Lewis Hamilton als George Russell op het podium. Nico Rosberg was onder de indruk.

"Wat kwam Mercedes op een ongelofelijke sterke manier terug na die klap in de kwalificatie. Niemand voorzag een dubbel podium en het tempo dat ze lieten zien. Ze zaten dicht bij de snelheid van Ferrari en Red Bull, helemaal in de eerste stint. Lewis keek al snel tegen een achterstand van zes seconden aan, maar reed vanaf toen vrij consistent en verkleinde het gat zelfs nog een beetje. Dit is opnieuw een positieve stap voor Mercedes", zegt Rosberg, die in 2016 wereldkampioen werd met dat team, tegen Sky Sports. "Het lijkt erop dat de snelheid in de kwalificatie hun grootste probleem is, qua race pace hebben ze laten zien dat er progressie is geboekt. Mochten ze zulke slechte zaterdagen behouden, dan wordt het wel lastig om echt voor de overwinning te gaan."

Rosberg was van 2013 tot en met 2016 teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Hoewel hun vriendschap door de intense strijd verdween, weet de Duitser maar al te goed hoe de Brit te werk gaat. De voormalig Formule 1-coureur is lovend over het optreden van de Brit. "Het was gaaf om te zien dat Lewis met een tweede plek zo positief, gemotiveerd en tevreden was. Hij zat dichter op Verstappen. Het is geweldig dat hij nog steeds alles geeft. Dat gaat Mercedes helpen", vervolgt Rosberg. "Een Formule 1-team als Mercedes werkt zo ontzettend hard. Soms kan ik me niet inbeelden hoe hard ze werken, er zit natuurlijk op alles een limiet. Ze blijven onwijs gemotiveerd en een race zoals die van zondag geeft ze nieuwe energie en hoop na de mindere zaterdag. Het geeft ze het idee dat een overwinning toch nog mogelijk is en dat ze wellicht met een beetje geluk later dit seizoen vast om de zege kunnen vechten. Die hoop geeft weer kracht en dat is het momentum waar Mercedes nu in zit."

Video: Mercedes doet uitstekende zaken tijdens de Grand Prix van Frankrijk