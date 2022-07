Rosberg: "Er is veel respect tussen Leclerc en Verstappen"

Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren sinds hun kartperiode goed bevriend, maar alles werd anders toen het duo bij Mercedes kwam rijden en om het wereldkampioenschap vocht. Er werden met petjes gegooid en daarnaast toucheerden de heren ook geregeld op de baan. Tijdens de Spaanse Grand Prix in 2016 bereikte hun geknakte vriendschap een kookpunt. Kort na de start van de race knalden de Mercedes-coureurs tegen elkaar en schoven de grindbak in. Nieuwbakken Red Bull Racing-coureur Max Verstappen ging er uiteindelijk met zijn eerste F1-overwinning vandoor.

Volgens Rosberg was het niet meer dan logisch dat zijn relatie met Hamilton werd verstoord toen er titels op het spel stonden. "Dat is altijd het geval: als je vecht voor succes in elke race en om titels strijdt, dan is een vriendschap niet langer mogelijk." Op de vraag of er een bepaald moment was dat dat gebeurde, antwoordt hij tegen Eursport.de: "Nee, het bouwde zich op van de ene naar de andere race. Als je het kampioenschap wil winnen, dan kan het niet altijd netjes gaan. Je moet grenzen verleggen en in grijze gebieden gaan om te winnen. Vooral met twee rijders van zo'n hoog niveau. Het wordt dan vaak tricky." De Duitser werd dus ten koste van een vriendschap kampioen in de Formule 1, maar hij heeft nergens spijt van. "Het was een sensationele tijd en een waanzinnig gevecht, daar ben ik trots op. Nu is alles neutraal en dat is prima. Het is wel ironisch dat we in de Extreme E weer tegen elkaar vechten."

Verstappen vs Leclerc

Momenteel vechten Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc om de titel. Deze heren kennen elkaar ook al sinds het karten en zijn elkaar - ook voor dit seizoen - al geregeld tegengekomen op de baan. Toch lijkt de regerend wereldkampioen het goed te kunnen vinden met de Monegask. Rosberg denkt dat er veel respect is. In Monaco ging een video viraal waarin onder meer Verstappen en Leclerc samen lachten om een video op de telefoon. "Ik denk niet dat deze beelden het hele plaatje laten zien", gaat Rosberg verder. "Er waren ook beelden te vinden van Hamilton en ik die aan het lachen waren. Het is allemaal zeer intens. Charles loopt echter wel achter op Max in het kampioenschap en is daarom niet een directe bedreiging. Opvallend genoeg hebben ze ook nog niet echt controversiële situaties samen gehad. Daar moeten we op wachten en dan ziet het er wel heel anders uit."