Sebastian Vettel verliet eind 2020 het Formule 1-team van Ferrari en bracht de afgelopen twee jaar door bij Aston Martin. Daar kreeg de Duitser Michael Brown in zijn crew. In 2021 en 2022 was Brown de eerste monteur van de viervoudig wereldkampioen en in die hoedanigheid werkte hij intensief samen met de man uit Heppenheim. Het beste resultaat van de Duitser kwam vorig jaar in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daar kwam Vettel na een slechte herstart van Lewis Hamilton als tweede aan de finish. In beide jaren bemachtigde Vettel uiteindelijk de twaalfde positie in het kampioenschap.

Brown kijkt terug op een zeer prettige samenwerking. "In de garage en bij de jongens had hij een geweldige balans tussen serieus zijn en lol trappen. Hij liet iedereen zich speciaal voelen", aldus Brown. "Zijn loopbaan spreekt voor zich: hij won vier wereldtitels. Op en naast de baan is hij echt een geweldige vent. Hij is heel down to earth. What you see is what you get. Hij spreekt met zijn resultaten op de baan en de laatste vijftien jaar bewijzen dat wel."

De Formule 1 telde in 2022 22 Grands Prix, wat in 2023 wordt uitgebreid naar 23 stuks - het zouden er eigenlijk 24 worden maar vrijdag werd bekend dat de race in China volgend jaar niet doorgaat. Monteurs en coureurs brengen dus veel tijd met elkaar door. Brown: "De band is zeer hecht. Ik zie hem persoonlijk inmiddels als een vriend. Het gaat een lastige en emotionele tijd worden, maar we wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Het waren twee fantastische jaren."