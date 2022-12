Investeerder uit Hong Kong overweegt nieuw F1-team te beginnen

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere partijen in Azië geweest die naar buiten traden met plannen voor Formule 1-deelname en die hadden allemaal één ding gemeen: er werd nooit meer wat van vernomen. Mogelijk pakt het anders uit met de plannen van Calvin Lo. De miljardair uit Hong Kong is namelijk al actief in de Formule 1. Met zijn eigen investeringsfirma is hij betrokken bij het team van Williams.

Lo zou echter graag zijn betrokkenheid in F1 vergroten. “We hebben gekeken naar de mogelijkheden om iets te doen met een bestaand team. Daarna kwam het idee om een nieuw team te beginnen”, vertelt Lo aan de Daily Star. Volgens de zakenman is dit het moment om in de Formule 1 te investeren. “Er doen zich momenteel heel veel kansen voor. Ik geloof dat de sport een nieuw tijdperk ingaat met een jonger publiek en een nieuwe fanbase. De sport lijkt toegankelijker dan ooit tevoren.”

Mocht Lo besluiten om met een nieuw team toe te treden tot de koningsklasse, dan moet er eerst wel 200 miljoen dollar aan de bestaande teams worden betaald, om hen te compenseren voor het feit dat het prijzengeld over meer deelnemers verdeeld moet worden. Ook zal hij de anderen moeten overtuigen dat zijn team ook echt wat toevoegt aan de sport. In dat laatste heeft Lo wel vertrouwen. “Ik begrijp wel waarom de huidige teams huiverig zijn voor de komst van een nieuw team. Als alles uit dezelfde pot moet blijven komen, wat schieten zij er dan mee op? Maar als wij ervoor kunnen zorgen dat de taart die in stukken verdeeld wordt, nog iets groter wordt, dan heeft iedereen op de grid er wat aan. Hoe wij ervoor gaan zorgen dat het aantal kijkers verder toeneemt en de fanbase verder groeit? Ik denk dat iemand die niet uit de autosportwereld afkomstig is met nieuwe ideeën kan komen doordat diegene op andere manier naar dingen kijkt. Ervan uitgaande dat we financieel alles rond krijgen, zouden we wel eens voor een positieve verrassing kunnen zorgen.”

Lo merkt op dat de populariteit van de sport niet alleen in de VS is toegenomen. “In Azië is de Formule 1 ook aan het groeien. Iedereen heeft het erover. Ik was bij de Grand Prix van Singapore en daar was iedereen heel enthousiast. Er zijn maar een paar races in Azië, dus ook hier liggen kansen om de taart groter te maken.” Gevraagd wanneer hij zijn F1-entree hoopt te maken, antwoordt hij: “Liever vandaag dan morgen! Het is grappig: het is de snelste sport ter wereld, maar bepaalde aspecten ervan verlopen erg langzaam. We zouden hoe dan ook erg graag meer betrokken raken, in wat voor hoedanigheid dan ook. Met een bestaand team zou dat natuurlijk sneller gaan. Met een nieuw team kijk je realistisch gezien naar 2026. Maar ook dat wordt krap.”