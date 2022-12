Eindrapport Valtteri Bottas: Goede start en late opleving in 2022

Het Formule 1-seizoen van Valtteri Bottas

Positie in het wereldkampioenschap: 10

Aantal WK-punten: 49

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (Miami)

Beste resultaat: 5e plaats (Emilia-Romagna)

Rapportcijfer: 6,9

Vijf jaar lang kwam Valtteri Bottas uit in de kleuren van Mercedes, waar hij aan de zijde van Lewis Hamilton reed. Al moet daarbij opgemerkt worden dat hij in werkelijkheid tweede viool speelde en - ondanks precies tien overwinningen - eigenlijk nooit enige aanspraak maakte op de wereldtitel. Mercedes stoomde met George Russell intussen een vervanger klaar, die in 2022 de kans kreeg om de Duitse fabrikant te versterken en de nieuwe teamgenoot van Hamilton te worden. Voor Bottas was er zodoende geen plek meer en dus zocht de Fin zijn heil bij Alfa Romeo.

Bottas werd gehaald als vervanger van zijn inmiddels gestopte landgenoot Kimi Raikkonen en kreeg de taak om Alfa Romeo verder naar voren te helpen op de grid. Het gloednieuwe technische reglement voor 2022 bood daar ook de perfecte gelegenheid voor. Dat hij degene zou worden die de kar moest trekken, werd door het aanstellen van Zhou Guanyu als zijn teamgenoot nog duidelijker. Van de Chinese nieuwkomer mochten geen wonderen verwacht worden en dus vertrouwde het team voor het behalen van de broodnodige punten vooral op Bottas, die bij Alfa een goede kans kreeg om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Precies dat leek Bottas in de eerste fase van 2022 ook te doen. De C42 van Alfa Romeo was een van de weinige bolides die in de buurt van het minimumgewicht zat, waardoor het team in de eerste tien races in de voorste regionen van de middenmoot meereed. Bottas benutte het potentieel van de bolide door in Bahrein te openen met de zesde plek, gevolgd door nog zes puntenfinishes in de acht daaropvolgende races. Het hoogtepunt: de vijfde plek in de GP van Emilia-Romagna, waar de Fin in de sprintrace ook al puntjes scoorde. In de vroege races waarin hij geen punten scoorde, viel hij uit (Saudi-Arabië) en werd hij elfde (Azerbeidzjan).

Het kantelpunt van Bottas' F1-seizoen 2022 was de Britse Grand Prix, waar hij voor de tweede keer dit jaar uitviel met technisch malheur. Het bleek het startpunt van een moeizame tweede helft van het seizoen, waarin Alfa Romeo de ontwikkelingsstrijd zou verliezen. Bottas eindigde maar liefst tien races op rij buiten de punten, waarbij hij vijf uitvalbeurten noteerde. Net als in Silverstone kon de coureur uit Nastola weinig doen aan zijn DNF's in Hongarije (brandstofsysteem), België (geraakt door Nicholas Latifi) en Nederland (motorproblemen), al gooide hij in Austin een kans op een puntenfinish weg door zelf van de baan te spinnen. Op dat moment had Alfa Romeo net de laatste grote upgrade van het seizoen geïntroduceerd, die in de laatste races voor een opleving zorgde.

Bottas maakte goed gebruik van het verbeterde pakket en scoorde in Mexico zijn eerste punt sinds juni, om daarna in Brazilië opnieuw in de punten te eindigen. Dat hij zich in Abu Dhabi bezig moest houden met het ontregelen van de races van de Aston Martin-coureurs, is wellicht niet het meest fraaie einde van zijn seizoen, maar daarmee stelde hij wel de tiende plek in het WK voor coureurs én P6 bij de constructeurs veilig - het beste resultaat van het team sinds 2012.

Zo valt na zijn eerste seizoen in dienst van Alfa Romeo te concluderen dat Bottas er inderdaad in geslaagd is om het team bij de hand te nemen, gezien de progressie in de WK-stand. Tegelijkertijd speelde hij ook een rol in de ontwikkeling van Zhou, die zijn teamgenoot daar ook credits voor gaf. Bottas heeft zijn waarde als solide kracht dus bewezen bij Alfa Romeo.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 6,5 Bjorn Smit 6,5 Mark Bremer 6,5