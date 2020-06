Alfa Romeo-duo verwacht geen last te hebben van coronabreak

Sommige coureurs maken deze maand met een oudere Formule 1-auto, of onder het mom van filmdag met de huidige bolide, wat meters om vast weer een beetje te wennen aan de snelheid én de nieuwe coronaprotocollen. Zo kwamen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deze week met de W09 uit 2018 in actie op Silverstone. Andere rijders nemen in het eerste weekend van juli pas voor het eerst weer plaats achter het stuur van een Formule 1-auto, wanneer op de Red Bull Ring aan het eerste Grand Prix-weekend van het jaar wordt begonnen.

Zoals het nu staat, lijken Raikkonen en Giovinazzi onder die laatste groep te vallen. Eerstgenoemde voorziet echter geen problemen met het feit dat hij in februari voor het laatst met een F1-auto heeft gereden. “Het is elke winter zo dat we een tijdje niet in de auto zitten”, merkt de wereldkampioen van 2007 op bij de presentatie van de nieuwe Alfa Romeo Racing-rugtas, die is geproduceerd door Built for Athletes. “Het duurt nu iets langer dan gewoonlijk, maar het gevoel zal niet anders zijn wanneer we weer in de auto zitten.” Bovendien hebben de rijders er thuis alles aan gedaan om hun conditie op peil te houden of zelfs nog verder te verbeteren. “Ik heb getraind en ben actief gebleven door andere sporten te bedrijven”, vertrouwt de 40-jarige Fin zijn toehoorders toe.

Teamgenoot Giovinazzi denkt dat rijders wel degelijk wat tijd nodig zullen hebben om er weer in te komen, maar spreekt de verwachting uit dat dit bij hemzelf minder het geval zal zijn. “We zullen allemaal waarschijnlijk wat roestig zijn na zo’n lange tijd geen race te hebben gereden”, meent de Italiaan. “Ik heb in 2017 en 2018 echter ook niet veel geracet, dus ik ben zelf wel gewend aan deze situatie. Hopelijk kan ik het in mijn voordeel gebruiken.” Giovinazzi focuste zich in 2017 en 2018 vooral op zijn werk als test- en reserverijder bij Sauber en Ferrari en zijn vrijdagtrainingen bij Haas, al deed hij in 2018 wel voor Ferrari mee aan de 24 uur van Le Mans.

De acht F1-races die tot dusver bevestigd zijn worden allen zonder toeschouwers verreden. “Ik denk niet dat het voor ons coureurs veel verschil zal maken”, zegt Raikkonen daarover. Hoewel de tribunes op de Red Bull Ring de laatste jaren tot de nok toe gevuld waren, met dank aan Max Verstappen, is de Formule 1 een TV-sport bij uitstek, weet ook Raikkonen: “Ik denk dat de fans maar wat graag weer wat races zien. Hopelijk kunnen we ze een mooie show voorschotelen.”