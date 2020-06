Tweevoudig F1-starter Wietzes (82) overleden

Wietzes bracht een groot deel van zijn jeugd door in Assen, maar emigreerde op twaalfjarige leeftijd met zijn familie naar Canada. Eenmaal aangekomen in dat land interesseerde Wietzes zich al snel voor de autosport. Op twintigjarige leeftijd maakte hij zijn debuut op het circuit.

In de jaren ’70 kwam Wietzes twee keer in actie in de Formule 1. Zijn sponsor Comstock had voor de Canadese GP in 1967 een Lotus 49 gehuurd. Met die wagen maakte hij zijn Grand Prix-debuut, maar het was een teleurstelling. De coureur kreeg hulp van buitenaf nadat er problemen optraden met de ontsteking van zijn wagen. Dat was niet toegestaan en Wietzes werd daarom gediskwalificeerd.

Zeven jaar later probeerde Wietzes het opnieuw. Hij huurde een Brabham BT42 van Bernie Ecclestone, maar de race kwam andermaal vroegtijdig tot een eind door motorproblemen. Wietzes maakte eigenlijk nog een Formule 1-start, maar dat was niet in een rol als racer. In 1973 was Wietzes de eerste coureur in een safety car in de Formule 1. Hij reed na een incident tussen Jody Scheckter en Francois Cevert zijn rondjes in een Porsche 914-6 safety car. Het was de eerste keer dat dit veiligheidsmiddel in de Formule 1 ingezet werd.

Wietzes was ruim dertig jaar actief in de autosport en kwam een groot aantal verschillende klassen in actie. Nadat hij naam voor zichzelf maakte in zware Amerikaanse wagens zoals de AC Cobra, Ford Mustang en de Ford GT waarmee hij in Can-Am races aan het vertrek kwam, lonkte de overstap naar de formulewagens in het begin van de jaren '60. Na de introductie van Formule A, beter bekend als F5000, zette hij zijn eerste stappen in die discipline. In 1969 en 1970 werd hij Canadees kampioen in zijn Formula Racing Lola T142 en McLaren M10B.

Datzelfde jaar kwam hij ook in actie met een McLaren M18, tweemaal eindigde hij vierde in de Amerikaanse variant van dat kampioenschap (1970 en 1971). In 1972 eindigde hij slechts op de vijfde plaats in het kampioenschap, maar een overwinning op Donnybrooke (Minnesota) in een Lola T300 viel bij iedereen op. In 1974 reed hij regelmatig vooraan en kon Wietzes zich meten met Formule 1-coureur Mario Andretti, maar opnieuw werd hij vierde in de Lola T332.

Wietzes werd in 1993 opgenomen in de Canadese Motorsport Hall of Fame.