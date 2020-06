Brawn: Mogelijk twee races op verschillende layouts in Bahrein

De Formule 1 werkt nog steeds hard aan een kalender die idealiter uit 15 tot 18 races bestaat. Tot nog toe zijn acht races in Europa bevestigd, maar daarna wordt het er in een zoektocht naar geschikte circuits niet gemakkelijker op. Hoogstwaarschijnlijk zullen de Grands Prix van Azerbeidzjan, Singapore en Japan binnenkort om uiteenlopende redenen afgezegd worden.

Extra races in Europa, bijvoorbeeld op Mugello of Hockenheim zouden soelaas kunnen bieden, maar er wordt dus ook gekeken naar een dubbele confrontatie op het Bahrain International Circuit. Dat circuit is redelijk modern en zou volgens Brawn, sportief directeur van de Formule 1, zelfs twee races kunnen houden: één op de normale layout en één op een configuratie die wat weg heeft van een oval.

“Een van de voordelen van Bahrein is dat het veel configuraties heeft, dus we kunnen er heen gaan en op twee verschillende banen rijden”, aldus Brawn in een update op F1.com. “Er is een soort oval die best uitdagend is, en alle layouts hebben een F1-licentie dus dat is een optie die we achter de hand hebben.”

Twee races op twee verschillende banen vergt wel enig werk van de lokale organisatie. “Twee verschillende layouts gebruiken is best arbeidsintensief. Je moet bijvoorbeeld het systeem voor de tijdwaarneming aanpassen. Ze hebben dus voorbereidingstijd nodig en daar zullen we rekening mee moeten houden."

De races in Bahrein zouden op 29 november en 6 december kunnen plaatsvinden, gevolgd door de seizoensfinale in Abu Dhabi.

De alternatieve 'oval layout' van Bahrein