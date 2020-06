Bottas weer terug achter het stuur van een Formule 1-auto

Dat betekent onder andere dat alle medewerkers met mondkapjes op rondlopen en waar het kan zoveel mogelijk afstand bewaren.

De test op Silverstone werd uitgevoerd met de Mercedes W09 uit 2018. De regels verbieden dat een team buiten de reguliere testdagen met een auto van dit seizoen of vorig jaar rijdt. Er was dus geen mogelijkheid om nieuwe technische snufjes uit te testen of de laatste puntjes op de i van de W11 te zetten. Wel kon Bottas weer even voelen hoe het is om in een echte Formule 1-bolide te zitten, dat was immers vier maanden geleden.

Lewis Hamilton krijgt morgen de kans in de W09 en ook bij Ferrari wil men – op Fiorano – gaan proefrijden. Bij onder andere Red Bull en McLaren ligt het door de overstap naar andere motorleveranciers wat lastiger om met oudere auto’s te testen.

Bottas terug in actie: