F1 geeft 'reversed grid'-plannen nog niet op en mikt op 2021

Het plan was vrij helder. Bij twee achtereenvolgende weekenden op hetzelfde circuit zou men het tweede raceweekend aangrijpen om te experimenteren. De gewone kwalificatie op zaterdag zou worden ingewisseld voor een korte kwalificatierace met een omgekeerde startopstelling. De WK-leider moest die kwalificatierace achteraan beginnen en vervolgens naar voren stormen om een goede startpositie voor de 'echte' race op zondag af te dwingen.

De meeste teams waren voor, maar Mercedes niet. Het Duitse merk ging voor het plan liggen en daarmee was een snelle invoering in 2020 van de baan. Voor een verandering aan de reglementen voor het lopende jaar is immers de unanieme steun van teams nodig. Maar voor invoering vanaf 2021 geldt dat niet, dan volstaat een 'gewone' meerderheid onder de F1-teams. Juist daardoor overweegt de Formule 1 het plan achter de schermen nogmaals ter sprake te brengen en mogelijk in te voeren. "Het idee voor reversed grid-races ligt nog steeds op tafel voor volgend jaar", aldus Brawn op de officiële F1-website.

F1 overwoog schrapresultaten in 2020

Brawn bevestigde ook dat men heeft overwogen om dit jaar te werken met het oude systeem van 'schrapresultaten', waarbij coureurs een slecht resultaat mogen wegstrepen. Dit zou helpen bij een positieve coronatest, als een coureur een race moet laten schieten en zodoende 25 dure punten misloopt. Het feest gaat echter niet door, omdat Brawn denkt dat teams het doel voorbijschieten en misbruik maken van het plan. "We hebben inderdaad gesproken over de haalbaarheid van een systeem waarbij coureurs één of twee slechte resultaten mogen schrappen. Maar het probleem is dat teams er 'een spel' van kunnen maken, dat ze er sportieve voordelen uit willen halen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een race waarin ze het waarschijnlijk moeilijk krijgen expres niet te finishen, omdat het toch niet uitmaakt. Dat is natuurlijk slecht voor het imago voor de Formule 1."