Na een jaar afwezigheid keert Alexander Albon in 2022 terug op de Formule 1-grid. In het jaartje langs de zijlijn heeft de man met startnummer 23 allesbehalve stilgezeten. Zo kwam hij met een Ferrari van AF Corse uit in de DTM en verrichtte hij simulatorwerk voor Red Bull Racing. In die hoedanigheid valt Albon best een stille kracht achter het recente titelsucces te noemen. Hij kon putten uit zijn eigen ervaring en die lessen gebruiken om de pijnpunten van RB16 - de bolide uit 2020 - aan te pakken. Het simulatorwerk heeft hem veel lof opgeleverd en natuurlijk ook kennis over de Red Bull-creaties, zowel die van vorig jaar als ook die van aankomend seizoen.

In gesprek met Motorsport.com heeft Albon al uit de doeken gedaan dat hij in 2021 vijftig procent van de tijd aan de auto voor afgelopen seizoen en vijftig procent aan de RB18 heeft gewerkt. Naarmate de titelstrijd spannender werd, is de focus ietwat verschoven naar wat de kampioensbolide bleek te zijn. "Ja, maar ik heb ook nog best lang doorgewerkt aan de RB18. Als Red Bull dit jaar goed begint, dan ga ik graag met de eer strijken. En andersom geldt: als Red Bull niet goed start, dan ben ik er niet verantwoordelijk voor", lacht Albon. "Maar ik weet in ieder geval hoe de nieuwe auto voelt."

Het toepassen van de Red Bull-kennis

Zijn kennis blijft niet beperkt tot de nieuwe auto. Door een jaar achter de schermen te werken en in de keuken te kijken bij Red Bull, weet hij ook hoe het team uit Milton Keynes werkt. Gevraagd of hij al die kennis mag delen met het team waar hij dit jaar voor rijdt, luidt het antwoord: "Natuurlijk ga ik alle dingen die ik weet gebruiken bij Williams. Tegelijkertijd ben ik geen technisch of aerodynamisch expert. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe de achtervleugel van Red Bull precies is samengesteld, ik weet alleen hoe die voelt in de simulator. In dat opzicht is het in de simulator vrij simpel: je zit in een monocoque en ziet twee wielen. In dat opzicht is het lastig om technische dingen mee te nemen naar Williams, maar wat ik wel mee kan nemen, is natuurlijk de manier waarop ze als team werken."

"Verder heb ik nu een goed idee van wat de Red Bull-auto precies snel maakt en hoe zij tot hun rondetijden komen. Anderzijds zie ik al wel ook in waarom Williams op andere punten snel is, die dingen hangen heel nauw met elkaar samen. Hopelijk kan ik al die kennis gebruiken om ons iets competitiever te maken", aldus Albon in gesprek met onder meer Motorsport.com. De Thaise coureur weet echter wel dat er beperkingen aan die mogelijkheden zitten. "De auto an sich is heel anders. Dat betekent dat de dingen die werken om de Red Bull snel te krijgen, hier niet per se werken en vice versa. De simulator zelf is ook al anders, dus niet alle dingen zijn één op één toepasbaar.”

'Mentaal zie ik mezelf als volwaardig Williams-coureur'

Daar komt bij dat de positie van Albon als individu ook ietwat ambigu is. De tweevoudig podiumfinisher is dit jaar uitgeleend door Red Bull, maar blijft voor de periode daarna wel banden houden met het energiedrankenmerk. “Maar in mentaal opzicht moet je jezelf volledig als Williams-coureur zien. Voor mij is het simpel: ik heb duidelijke doelen en wil zo goed mogelijk presteren voor Williams. In dat opzicht ga ik zo hard en optimaal mogelijk werken met de mannen van dit team, zonder aan de verdere toekomst te denken. Ik zie mezelf als Williams-rijder en zal het allerbeste voor dat team geven.” Het gebruiken van zijn Red Bull-kennis, voor zover mogelijk, hoort daar dus bij.

