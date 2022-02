Meta Drivers: van Metaverse naar echte prijzen #adv

Web 3, NFT, Metaverse... Termen die we meer en meer in onze omgeving horen en die steeds vaker terugkomen in de nationale en internationale media. Hoewel de ontwikkeling van unieke digitale elementen die met crypto’s aangeschaft kunnen worden explodeert, is het soms lastig om te begrijpen wat ze bijzonder maakt of welk nut ze hebben.

Met name topsport is een aantrekkelijk speelveld geworden, evenals gaming en augmented reality. Veel (lees: bijna alle) investeerders zijn enkel geïnteresseerd in NFT’s als financieel beleggingsmiddel, in de hoop een flinke klapper te kunnen maken. Toch zijn er ook fans van technologische experiences of sportliefhebbers die deze unieke items verzamelen.

Meld je aan voor de NFT Meta Drivers Discord-groep en win mooie prijzen

Het Meta Drivers-project, dat deze week na een lange en zorgvuldige ontwikkeling online is gekomen, zal de belangstelling wekken van de autosportliefhebbers. Het is namelijk veel meer dan een pure NFT en biedt veel meer mogelijkheden, zoals het winnen van mooie prijzen.

Nu de Formule 1 en teams zich volledig storten op deze wereld, komt Meta Drivers met een collectie van 6.666 NFT’s van 3D-coureurs. Stuk voor stuk uniek. Ze zijn niet alleen te verzamelen, maar geven de eigenaar ook de gelegenheid om vanaf juni deel te nemen aan exclusieve games en events in de Metaverse (virtual reality). Hier zijn prijzen te winnen, die uitermate interessant zullen zijn voor elke racefan. Denk aan Fanatec stuurtjes of complete Playseat simracing-uitrustingen, VIP-tickets voor grote race-evenementen ter waarde van bijna 2.000 euro en veel andere prijzen.

Win zelfs zonder NFT’s te kopen

Meta Drivers beloont niet alleen de verzamelaars van haar producten. Het project bevat vele facetten, wat uitgelegd wordt in het speciale Discord-account. Door je aan te melden, kunnen gebruikers tot 27 februari aan een aantal gratis competities deelnemen waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Ook op artistiek vlak staat het project niet stil. De ontwikkelaars willen een actieve community met een passie voor de autosport opbouwen en onderhouden. De NFT-eigenaren worden aangemoedigd om hun aankopen vast te houden, in plaats van er excessief mee te speculeren.

Real-life activiteiten

Meta Drivers werkt met Ethereum, maar wil ook in de echte wereld een rol van betekenis gaan spelen middels de organisatie van fysieke evenementen. De gebruikers kunnen deelnemen aan een inzamelingsactie waarbij 100.000 dollar opgehaald wordt voor een goed doel aangaande verkeersveiligheid, of om een jong talent te ondersteunen tijdens een volledig kartseizoen.

De NFT Meta Drivers-collectie staat nu live en kan bekeken worden via het speciale Discord-account. Je vindt hier exclusieve visuals, informatie over de producten, het gebruik, fysieke en virtuele events en interviews met de grootste namen uit de racerij.