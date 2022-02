De intense titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgde vorig jaar voor behoorlijk wat haat en nijd op social media. Nicholas Latifi werd zelfs met de dood bedreigd omdat hij aan het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi een safety car-periode had veroorzaakt, die Verstappen in de gelegenheid bracht om Hamilton te verschalken voor de zege én de titel. Ook Lando Norris kreeg vorig seizoen meerdere malen de wind van voren.

“Tijdens mijn eerste drie seizoenen in de Formule 1 ben ik erachter gekomen dat er mensen zijn die kennelijk niets liever doen en niets beters te doen hebben dan andere mensen aan te vallen”, zegt Norris. “Ik vind het vreselijk om te zien. Of ik er last van heb? Een klein beetje. Ik kan er tegenwoordig wel om lachen in plaats van dat ik het persoonlijk opvat. Meer kun je ook niet doen.”

“Je moet je focussen op je werk, op het rijden”, voegt Norris toe. “En als het om iets gaat waar je zelf geen controle over hebt, dan is er geen enkele reden waarom jij de schuld zou moeten krijgen. Je moet je tot op zekere hoogte dus ook niets aantrekken van wat andere mensen zeggen en gewoon verder gaan.” Niettemin hoopt Norris dat er wat gaat veranderen. “Hopelijk wordt het beter. Wij als team en Formule 1 spannen ons enorm in om wat aan deze dingen te doen en van deze mensen af te komen.”