Albon weet weer niet te overtuigen: "Dacht dat ik werd aangetikt"

Voorafgaand aan het tweeluik Portugal-Italië werd de druk al opgevoerd vanuit de Red Bull-top. Zo liet teambaas Christian Horner optekenen dat Albon zijn zitje voor 2021 moest 'claimen'. Mocht de Britse Thai daar niet in slagen, dan zou de blik op Nico Hülkenberg en Sergio Perez gaan - de twee overgebleven kandidaten om in te stappen naast Max Verstappen. Voor beide heren zijn de kansen dit weekend iets gestegen, aangezien Albon allerminst heeft overtuigd.

Albon dacht aan touché van achteren

"Dit was één van die races waarin we vastzaten achter andere auto's en niet veel konden doen", aldus een gelaten Albon na afloop. "Met de kennis van nu hadden we misschien ook naar binnen moeten gaan tijdens die safety car aan het eind van de race. Nu waren wij de eerste auto op versleten en koude banden, waardoor het moeilijk werd om de anderen af te houden."

Dit lukte dan ook niet. Sterker nog: Albon ging in de rondte. "Ik dacht dat ik door iemand werd geraakt. Zo voelde het in ieder geval wel en dat werd mij ook verteld", stelde hij na afloop van de race en overduidelijk nog voor bestudering van de beelden. Uit die beelden blijkt namelijk dat Albon zelf de controle verloor en helemaal niet werd aangeraakt. "Anders is het door koude banden en door een gebrek aan downforce gekomen. Ik dacht dat die McLaren mij met de neus raakte, maar ik kan het mis hebben."

'Nog niet eens zo'n slecht weekend'

Het eindresultaat is wederom een puntloze zondag. Albon is in de voorbije drie Grands Prix puntloos gebleven en heeft in de laatste vier races slechts één puntje verzameld. Het zwaard van Damocles hangt boven zijn hoofd of kan Albon toch nog terugvechteb? "Maar ik ben nu al volop aan het vechten om eerlijk te zijn. Het is niet alsof ik er nu niets aan doe, natuurlijk ben ik wel aan het knokken. Ik doe alles wat ik kan. In retrospect is dit niet eens zo'n slecht weekend voor mij geweest, al moeten we ons nu volledig op Turkije focussen."

