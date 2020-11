Kvyat schittert met vierde plek Imola: "Moest dapper zijn"

Het zag er tijdens de race, die gewonnen werd door Lewis Hamilton, even slecht uit voor AlphaTauri toen Pierre Gasly de strijd moest staken met mechanische problemen terwijl hij op een knappe vijfde plaats reed. Gelukkig voor AlphaTauri had teamgenoot Kvyat, die dit seizoen in de schaduw is gezet door Gasly, zowaar zijn dag op Imola.

Kvyat startte als achtste en lag na de late safety car in zevende stelling, maar op verse banden wist de Rus zich bij de laatste herstart nog naar voren te knokken. Hij baande zich met de nodige agressiviteit een weg langs onder meer Leclerc en een wroetende Alexander Albon. Het leverde Kvyat, die zelf ook op de schopstoel zit, de vierde plaats op. Heel even kwam hij nog aandringen bij Daniel Ricciardo, maar een podium zat er niet meer in.

"Het was een goede race en een sterk resultaat", aldus Kvyat. "Natuurlijk begon ik al meer en meer aan het podium te denken omdat het zo dichtbij was. Daniel had net op tijd zijn banden op temperatuur. Het was heel lastig bij de herstart, maar ik slaagde erin om enkele goede inhaalacties te doen. Ik moest vandaag dapper zijn in mijn acties, maar ik had het naar mijn zin. Ik had vertrouwen en na de herstart zei ik tegen mezelf: 'Ik ga er gewoon voor'. Ik houd van deze old school circuits, misschien ben ik wel iets te laat geboren", lacht hij.

Kvyat, die moet vrezen voor Yuki Tsnunoda, beseft ook dat teamgenoot Gasly het hem dit jaar erg moeilijk heeft gemaakt, maar stelt dat dit resultaat er ook voor hem aan zat te komen gezien het sterke vormpeil van het team. "Ik geloof meer en meer in ons potentieel, zowel dat van het team als dat van mezelf als rijder. Ik voel me steeds beter in de wagen. Er zijn nu enkele dingen die we begrijpen waarvan ik wou dat we ze begin dit jaar ook al begrepen. Sinds Spa hebben we stappen gezet."

"Het klopt dat Pierre dit jaar heel snel is geweest, maar als je sinds Spa kijkt was het altijd nipt. Het was voor mij wel heel belangrijk om dit resultaat neer te zetten, daar ben ik blij mee. Nu gaan we proberen om Ferrari te verslaan in de stand. Het wordt niet makkelijk, maar ons tempo is gelijkaardig. Het wordt een strijd tot het einde."