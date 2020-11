Alonso: "Heb enkele F1-races nodig om weer op niveau te komen"

Na twee jaar afwezigheid en talloze uitstapjes - met de Indy 500, het WEC en zelfs de Dakar Rally - keert Alonso in 2021 terug op het hoogste niveau. Alonso heeft daarvoor al een filmdag met de 2020-Renault afgewerkt en zal komende week enkele Renault-junioren vergezellen in Bahrein voor een test met de 2018-bolide. Het Franse merk wil de tweevoudig wereldkampioen ook graag inzetten voor de 'young driver test' na afloop van dit seizoen, maar daar zijn rivaliserende teams niet zo over te spreken.

Weinig voorbereiding, uitdaging nog groter

Alonso denkt niet dat deze voorbereiding voldoende is om in 2021 meteen weer de oude te zijn. "Wanneer ik me weer helemaal comfortabel voel in de auto? Dat is lastig te zeggen. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat het wel een paar races duurt om weer op niveau te komen." De man uit Oviedo ziet nog een extra obstakel. "We hebben waarschijnlijk maar anderhalve dag per coureur tijdens de wintertest", duidt hij op het plan om het aantal testdagen in 2021 terug te brengen tot drie. "Dat is voor iedereen een nadeel, maar voor mij nog iets meer omdat ik twee jaar niet met deze auto's heb gereden."

"Maar goed: het is wat het is, dan moet ik het op de simulator maar zo goed mogelijk proberen." Alonso voegt wel toe dat de virtuele wereld niet alles kan vervangen. "Dit is en blijft een nieuw team, met nieuwe functies op het stuur, nieuwe procedures, nieuwe engineers en nog veel meer nieuwe dingen. Dat zal tijd kosten, al zal ik er alles aan doen om die aanpassingstijd zo kort mogelijk te maken."

Alonso rekent en hoopt niet op invalbeurt in 2020

Een vroegtijdige rentree in de koningsklasse ziet Alonso niet zitten. Hij verwacht dit jaar geen race voor zijn rekening te nemen. "Nee, en dat hoop ik ook niet. Want als ik moet racen, dan is er iets met één van onze huidige coureurs gebeurd en daar hoop ik natuurlijk niet op." Op persoonlijk vlak hoopt Alonso overigens ook niet op een Hülkenberg-achtig scenario. "Ik denk niet dat ik in zo'n geval honderd procent voor de dag kom. Ik wil pas liever racen als ik daar voor mijn gevoel ook klaar voor ben."

Aan frisse energie voor zijn Formule 1-rentree heeft Alonso overigens geen gebrek. "Ik kijk er enorm naar uit, moet ik zeggen. Ik denk ook dat een periode buiten de Formule 1 goed voor mij is geweest. Met de Indy 500, het WEC en de Dakar heb ik weer verschillende aanpakken van races geleerd en natuurlijk ook meer ervaring opgedaan. Nu ben ik enorm gemotiveerd na een soort van reset voor zowel het lichaam als ook mijn geest."

VIDEO: Waarom Renault voor een F1-rentree van Alonso heeft gekozen