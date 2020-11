Albon herpakt zich: "Hoop doorn in het oog van Mercedes te zijn"

Op vrijdag ging Albon te wijd bij het uitkomen van de laatste bocht, hield hij zijn rechtervoet naar beneden en eindigde met een harde klap in de muur. Een dag later ging de Britse Thai weer wijd bij het uitkomen van dezelfde bocht en hield hij zijn rechtervoet weer naar beneden. Ditmaal liep het wel goed af en leidde de sessie tot P4. Albon toonde dus mentale weerbaarheid en kijkt tevreden terug. "Of dit een opluchting is? Nou misschien wel een beetje, maar eerlijk gezegd verliepen de eerste en derde vrije training ook al wel best goed. Die vierde plek leek dus best reëel."

De knop omzetten

"Het is natuurlijk wel fijn om die positie nu ook daadwerkelijk in handen te hebben. De auto voelt beter aan, vooral vanaf vandaag." Voor die zaterdag heeft Albon een nieuw chassis gekregen, maar heeft dat het team niet teruggeworpen in de zoektocht naar een optimale afstelling? "Nou, vooral binnen zo'n topteam als Red Bull leveren ze op zulke momenten kwaliteit en voel je maar weinig verschil. Het draait meer om het gevoel. Je wilt als coureur meteen weer het vertrouwen in de gerepareerde auto krijgen, maar dat ging in de derde training eigenlijk best goed en best snel", reageerde hij op een vraag van Motorsport.com.

De knop moest daarvoor vooral in mentaal opzicht om. "Het gaat erom dat je eerst de eigen fout toegeeft en het vervolgens achter je probeert te laten. Je verontschuldigt je bij het team, maar probeert de focus zoveel mogelijk op de volgende dag te leggen. Ja, die crash is geweest, daar kun je niks meer aan doen. Je denkt vooral aan hoe auto voor de crash voelde en aan de dingen die je tijdens de derde vrije training nog kunt verbeteren, dat is de goede mindset."

Samen strijden tegen Mercedes

De mindset voor zondag is dat Albon van toegevoegde waarde voor het team en voor Verstappen wil zijn. Of zoals de Red Bull-coureur het zelf verwoordt: "P4 is een mooi vertrekpunt. Hopelijk kunnen we een doorn in het oog zijn voor de strategische plannen van Mercedes. Laten we zien wat er mogelijk is." Albon refereert daarmee impliciet aan het feit dat Verstappen in de voorbije races een speelbal van Mercedes was. Het Zuid-Duitse merk had een overtalsituatie aan de kop, waardoor het team van Toto Wolff kon variëren met strategieën. Verstappen kon logischerwijs maar één Mercedes-coureur volgen, waardoor Red Bull op strategisch vlak in het nadeel was. Albon hoopt ditmaal bij te kunnen blijven om het energiedrankenmerk zo ook meerdere tactische opties te geven.

