Wolff: Motorprestaties gelijktrekken zou schande voor F1 zijn

Het politieke spel over de motorische toekomst van de Formule 1 is achter de schermen in volle gang. Red Bull heeft het spel op de wagen gebracht door aan te sturen op een volledige ontwikkelingsstop voor aanvang van het Formule 1-seizoen 2022. Dat is nodig aangezien Honda vertrekt en beide Red Bull-teams graag door willen met de krachtbronnen van Japanse makelij. Ferrari kan het plan inmiddels steunen, al is Renault nog altijd tegen een snelle invoering ervan.

Woeste Wolff: "Dit is het begin van het einde"

Mercedes stond vooraan om het plan van Red Bull te steunen en alhoewel Wolff nog altijd een voorstander daarvan is, waakt hij nadrukkelijk voor allerlei kunstmatige ingrepen. Zo wordt er achter de schermen hardop gesproken over manieren om de verschillen tussen de motorleveranciers kleiner te maken. Het moet voorkomen dat de huidige gaten jarenlang intact blijven en dat de spanning ver te zoeken blijft. Wolff is echter faliekant tegen zulke zaken, ook al omdat hij nu de beste motor heeft en zijn voorsprong dan ziet slinken.

Zo'n balance of performance heeft volgens de Oostenrijker 'geen enkele plaats' in deze sport. "Dit zou het begin van het einde van de hele Formule 1 zijn. Als we het hebben over de motor dan gaat het niet alleen over puur vermogen, maar ook over de berijdbaarheid, het gewicht en de koeling. Je kunt geen simpele formule bedenken om de hele boel maar dichter bij elkaar te brengen", trekt hij van leer tegenover onder meer Motorsport.com. "Dat zal Mercedes ook niet zomaar laten gebeuren."

Een ander voorstel is om de overige motorleveranciers 'tokens' te geven om het gat met enkele upgrades te dichten. Dat noemt Wolff echter ook 'een schande' voor de koningsklasse van de autosport. "We hebben eerder zo'n systeem met tokens gehad en toen wilden mensen er juist vanaf om het gat met ons te kunnen dichten. We hebben toen ingestemd met het afschaffen van die tokens. Nu willen enkele van onze collega's opeens weer een systeem om de motoren dichter bij elkaar te brengen. Dat vind ik eerlijk gezegd een schande voor deze sport."

Een vernedering voor andere merken

Ook al omdat Mercedes dan wordt gestraft voor al het harde werk in de voorbije jaren. "Als je naar de motorische ontwikkeling van de voorbije seizoenen kijkt, dan had Ferrari overduidelijk de sterkste krachtbron in 2018 en 2019. We hebben onszelf enorm ontwikkeld op motorisch vlak en zijn met iets gekomen waarmee we het gat in 2020 hoopten te dichten." Dat is meer dan gelukt, waardoor Wolff nu met ziel en zaligheid waakt voor kunstmatige ingrepen. "Ik snap ook niet dat andere merken dat überhaupt willen. Als je ook maar enig vertrouwen in je eigen mensen hebt, dan ben je toch tegen iedere balance of performance voor de motor of voor het chassis? Ik zou het juist een enorme publieke vernedering vinden voor die andere merken."

