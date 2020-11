Verstappen grapt over nieuwe F1-banden: "Een driftkampioenschap"

De coureurs kregen tijdens de vrije trainingen op vrijdag een paar setjes van de nieuwe banden tot hun beschikking, zodat de teams vast kennis kon maken met het rubber voor volgend seizoen. Na afloop waren de coureurs niet mals voor de nieuwe Pirelli-band. Met name Hamilton had geen goed woord over voor het werk dat de Italiaanse bandenfabrikant had verricht. Verstappen hield zich vrijdag voor de tv-camera’s nog enigszins op de vlakte ten aanzien van de 2021-band, maar was op zaterdag een stuk uitgesprokener.

“Je hebt wel het naar je zin gehad op de nieuwe banden, of niet?”, grapte Verstappen tijdens de persconferentie tegen Hamilton toen de banden voor 2021 ter sprake kwamen. “Ik dacht dat ik het moeilijk had, maar vervolgens zat ik achter jou en zag ik hoe jij aan het rijden was en dacht ik bij mezelf: dan gaat het bij mij nog goed!” Lachend: “Misschien moeten we er volgend jaar maar een driftkampioenschap van maken!”

Later in de persconferentie hintte Hamilton ernaar dat Verstappen zich op vrijdag erg kritisch zou hebben uitgelaten over de nieuwe banden in de rijdersbriefing. Toen Verstappen als eerste de beurt kreeg na een vraag of de coureurs al druk aan het uitoefenen zijn om volgend jaar door te gaan met de huidige band, reageerde Hamilton: “Kom op Max, geef alles wat je hebt! We hebben je nodig!” Verstappen: “Wil je dat ik herhaal wat ik gisteren heb gezegd?” Hamilton: “We hebben je nodig om voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar willen krijgen!” Verstappen op meer serieuze toon: “Ik denk dat het belangrijk is dat we dit met elkaar bespreken. Dat is het voornaamste. We moeten met Pirelli in gesprek gaan en ik hoop dat ze dan ook een beetje naar de coureurs luisteren.”

Verstappen zet vraagtekens bij de noodzaak van de nieuwe band, die een stevigere constructie heeft om problemen met het rubber voor te zijn. Die problemen kunnen mogelijk ontstaan wanneer de auto’s volgend jaar weer iets sneller zijn dan dan dit jaar, doordat zij weer verder zijn ontwikkeld. “We rijden volgend jaar ook al met minder downforce door veranderingen aan de vloer”, zei Verstappen, verwijzend naar een maatregel die de FIA genomen heeft om de aerodynamische progressie in te dammen. “Ik denk dat de belasting van de banden daardoor sowieso iets minder zal zijn. En de banden zijn al bijna ballonnen, met de bandendruk waarmee we rijden, ik denk niet dat we daarmee veel hoger kunnen gaan”, vervolgde Verstappen. “Als ze [de nieuwe banden] sneller zouden zijn, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn, maar dat zijn ze volgens mij niet.”

Verstappen erkent dat het feit dat de huidige auto’s niet ontworpen zijn voor de nieuwe, zwaardere banden het maken van een eerlijke vergelijking met de huidige band, waarmee nu al twee seizoenen wordt gereden, bemoeilijkt. “Natuurlijk zijn de huidige wagens niet helemaal afgesteld voor deze banden, maar het verschil waarmee we gisteren tijdens de trainingen werden geconfronteerd was geen set-up kwestie. Ja, je kan een paar dingen aanpassen, maar als de banden niet werken, dan kun je de auto helemaal over de kop gooien, maar dan haal je nog altijd niet dezelfde snelheid. Dus ja, ik hoop dat we ze niet gaan gebruiken. Maar we gaan het zien.”

