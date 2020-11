Hamilton uit kritiek op banden van Pirelli voor 2021

Op de vrijdag van de Portugese Grand Prix werden al enkele prototypes getest. Op basis van die bevindingen bouwde Pirelli een aangepaste constructie. Pirelli analyseerde de data van de teams en de beste optie werd daarop voor het seizoen 2021 gehomologeerd door de FIA. Alle rijders kregen in Bahrein twee setjes ter beschikking voor beide trainingen, om teams zo de kans te geven zich al een beetje aan te passen aan het nieuwe rubber.

De banden van Pirelli zijn al een tijdje een heet hangijzer. Aanvankelijk was het de bedoeling om voor een derde seizoen op rij aan de banden van 2019 vast te blijven houden, waardoor de hoeveelheid downforce op de wagen voor 2021 ook licht wordt verlaagd.

Volgens wereldkampioen Lewis Hamilton was het een beter idee geweest om aan dat oorspronkelijk plan vast te houden en de huidige banden, die ook al niet zo geliefd zijn, te blijven gebruiken. "Ik doe mijn best om niets te zeggen", hield Hamilton aanvankelijk nog de boot af. "Elk weekend hebben we hier een team van Pirelli en ik heb enorm veel respect voor die mensen. Zij ontfermen zich over onze banden en zorgen ervoor dat we veilig kunnen racen. En ze doen het geweldig. Maar we hebben al twee jaar dezelfde banden. Eind 2019 brachten ze een nieuwe band die een stuk minder was en besloten ze om de oude band te blijven gebruiken. Nu hebben ze twee jaar gehad om een betere band te ontwikkelen en we kregen een band die drie kilo zwaarder is en een seconde per ronde trager is. Ik weet dat dat voor de fans geen verschil maakt, maar we werken met toptechnologie en we gaan na twee jaar ontwikkeling achteruit. Dat snap ik niet. De banden voelen zeker niet goed aan en als dat het beste is wat ze te bieden hebben, dan zou ik liever op de huidige banden blijven rijden."

Ook met het huidige rubber van de Italiaanse bandenboer blijkt het in Bahrein nog niet vlot te lopen. "Van mijn kant waren we niet zo tevreden met de balans die we hebben gevonden", legde Hamilton uit. "Ik denk dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Het circuit ligt er glad bij en er staat veel wind. Dit circuit werkt op een heel andere manier in op de banden vergeleken met Turkije. In plaats van een snelle out-lap te rijden om temperatuur in de banden te krijgen, moet je hier juist traag rijden om ze niet te veel op te warmen. Er is dus zeker nog werk aan de winkel."