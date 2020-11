Horner blij met steun Ferrari: "Maar F1 moet het wel goed regelen"

Red Bull wil na het aangekondigde vertrek van Honda aan het eind van 2021 zelf verder met het Honda-project, maar heeft daar wel steun van de FIA en overige motorleveranciers voor nodig. Dat laatste leek even lastig te worden, aangezien Ferrari en Renault vooraan stonden om hun afkeuring uit te spreken. Maar het Italiaanse team is daar inmiddels op teruggekomen.

Zo heeft teambaas Mattia Binotto vrijdag aan onder meer Motorsport.com laten weten dat Ferrari overstag is en het bevriezen van de motorische doorontwikkeling toch steunt. Goed nieuws voor Red Bull, al wil Horner het graag breder trekken. "Dat is positief, maar ik denk dat het vooral positief nieuws is voor de hele Formule 1. Ik denk dat alle merken en ook alle CEO's uit de auto-industrie erkennen dat de investeringen en kosten van deze motoren erg hoog zijn", reageert Horner op de draai van Ferrari. "Doordat het nieuwe reglement in 2026 of misschien 2025 al ingaat, heeft het geen zin om nog honderden miljoenen in deze motoren te pompen."

Red Bull, Ferrari en Mercedes denken er inmiddels net zo over, waardoor de vraag rest of Renault ook overstag gaat. Cyril Abiteboul moest in eerste instantie niets hebben van de Red Bull-plannen, maar hebben de recente gesprekken hem op andere gedachten kunnen brengen? "Nou, het zou voor Renault natuurlijk ook niets meer dan logisch zijn om hiermee in te stemmen. Maar goed, laten we dat eerst nog even afwachten. Het is in ieder geval bemoedigend om te zien dat Ferrari onze positie nu wel kan steunen."

Horner pleit voor vangnet bij ontwikkelingsstop

Als alle partijen op één lijn zitten, is de Formule 1 er volgens Horner nog niet. De Brit benadrukt dat de koningsklasse en de FIA een ontwikkelingsstop wel eerst goed moeten inrichten. Volgens Horner kan het niet de bedoeling zijn dat een motorleverancier jarenlang achter de feiten aanloopt. "Er moet wel een mechanisme komen voor het geval iemand de plank heeft misgeslagen, ofwel in de winter ofwel tijdens het seizoen. Dan moet er een manier zijn om dat nog te corrigeren. Anders blijf je in het nadeel en loop je over een langere periode achter de feiten aan. Dat is niet de bedoeling. Maar als je puur naar de kosten kijkt, dan is dit vanuit ons oogpunt wel alvast een zeer goede ontwikkeling."

VIDEO: De redenen achter het Honda-afscheid geanalyseerd