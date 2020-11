Zware crash voor Albon in Bahrein: "Verrast door gebrek aan grip"

Waar Albon het zwaard van Damocles al langere tijd boven zijn hoofd heeft hangen, heeft Red Bull Racing nog altijd geen uitsluitsel gegeven over de rijderskeuze voor 2021. De kopstukken van het energiedrankenmerk houden vol dat Albon nog altijd de kans heeft om zichzelf te tonen, al deed hij dat op het Bahrain International Circuit niet bepaald op de beste manier. Onder het kunstlicht schreef hij zijn RB16 namelijk bijna af met een behoorlijk zware crash.

Te veel risico, te weinig grip

Albon ging te wijd bij het uitkomen van de laatste bocht en leek vervolgens te vroeg op het gas te gaan en ook te vroeg op te schakelen. De achterkant brak uit, waarna hij de controle over zijn bolide helemaal verloor. Een vervelende impact en veel schade waren de pijnlijke gevolgen. "Dit was wel één van die momenten waarop ik het achteraf gezien iets rustiger aan had moeten doen. Ik deed het trouwens al wel iets rustiger aan, maar blijkbaar nog steeds niet genoeg."

De worstelende Red Bull-coureur belandde ver naast het asfalt en daar ligt nou eenmaal beduidend minder grip. "Nou, ik werd eigenlijk een beetje verrast door het gebrek aan grip daar. Die dingen gebeuren jammer genoeg. Dit zijn ook vervelende hoeken [qua impact]. Niet echt prettig, maar alles is wel oké hoor." Wat rest is de teleurstelling en bedenken wat er anders had gemoeten. "Het is eigenlijk net zoals een situatie waarbij je met één wiel op het kunstgras belandt en met het andere wiel nog wel grip hebt. Dan krijg je te maken met een zogenaamde tank slapper. Dit was ook één van die dingen..."

Horner maakt de schade op

Waar Albon gelaten is, zadelt hij zijn monteurs vooral met veel werk op. "De monocoque lijkt nog wel in orde, de motor lijkt oké en deze versnellingsbak hoeven we gelukkig niet in de race te gebruiken. Maar de mannen hebben heel veel werk voor de boeg, dat is zeker", maakt teambaas Christian Horner de balans op. "Hoe groot de schade precies is? Dat is heel lastig in geld uit te drukken, maar laten we zeggen dat die schade aanzienlijk is." Volgens de Brit moet Albon daar echter niet al teveel aan denken. Het is nu vooral zaak om de knop om te zetten. "Wat betreft de feedback zit hij behoorlijk op één lijn met Max. In Istanbul en ook hier is het met zijn gevoel in de auto steeds iets beter gegaan. Het is extra jammer dat hij juist dan zo'n crash heeft. Hij heeft ook geen enkele ronde op de mediums kunnen rijden, dus zo'n ongeluk helpt niet. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag", houdt hij de moed er zoveel mogelijk in.

VIDEO: Bekijk hier de crash van Alexander Albon in Bahrein