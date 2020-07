Albon is zoekende: "Maar Vettel zou ook worden verslagen door Max"

Met een vierde en vijfde stek lijken de recente resultaten van Albon nog niet eens zo verkeerd. De 24-jarige coureur geeft 'slechts' elf punten toe op Verstappen in de WK-stand, maar de onderlinge verschillen zijn veelzeggender, ook voor de Red Bull-kopstukken. Vooral op zaterdag kan Albon nog geen gelijke tred houden, zo vond hij in Hongarije zijn Waterloo al in Q2. Met Sebastian Vettel - die inmiddels meer aan Racing Point wordt gelinkt - op de markt, ligt Albon nog steeds onder een vergrootglas. Dat de Thai zich dit jaar nog niet senang voelt, blijk ook wel uit het feit dat hij voor de aankomende Grand Prix wisselt van race-engineer.

Maar welk poppetje je ook in de RB16 zou zetten, het verandert volgens Coronel weinig aan het beeld bij de formatie uit Milton Keynes. "Het echte verhaal is: niemand wil graag teamgenoot van Verstappen zijn. Albon is het probleem echt niet hoor, Albon is op zich best goed. Ricciardo was ook heel goed, daar hoorden zelfs we dingen over als ‘future world champion’. Hij is ook voor dertig miljoen naar Renault gehaald", aldus Coronel in gesprek met Motorsport.com. "Alleen als teamgenoot bij Red Bull moet je tegen één van de grootste 'killers' strijden die in de afgelopen tien jaar in autosportland is opgestaan. Daar gaat het fout voor al die mannen."

Het beeld verandert maar mondjesmaat met Vettel als teammaat

Zou Vettel in dat opzicht een 'ideale match' zijn? De Duitser heeft nagenoeg alles al meegemaakt en laat zich niet snel van de wijs brengen. Daarnaast kan de ervaring van een viervoudig wereldkampioen waardevol zijn, vooral achter de schermen. "Vettel is minstens net zo snel als Albon en heeft inderdaad die ervaring, dat telt zeker mee. Hij zou binnen het team iets meer kunnen inbrengen op basis van zijn achtergrond", reageert Coronel. Qua krachtsverhoudingen binnen het team maakt het echter geen wereld van verschil: Albon of de afzwaaiende Ferrari-coureur uit Heppenheim. "Die gaat ook billenkoek krijgen van Max, honderd procent. En nee, ik ben absoluut geen voorzitter van de Verstappen-fanclub en krijg er ook niet voor betaald of wat dan ook. Maar Max stijgt gewoon vaak boven zijn materiaal uit."

Ergens zou Coronel het wel graag zien met Vettel, al is maar om zijn eigen woorden meer kracht bij te zetten. "Wat ik daar vooral vet aan vind: als Max een viervoudig wereldkampioen net zo billenkoek kan geven als die andere teamgenoten, dan hoeven we helemaal niets meer uit te leggen. Ik blijf vinden dat Max boven zijn auto uitstijgt en dat blijkt ook al vaak, maar met Vettel ernaast hoef ik helemaal niks meer te zeggen. Dan ben ik klaar. Dan verwacht ik niet van iedereen een bos bloemen met de tekst ‘Tom, je hebt de afgelopen vijf jaren gelijk gehad’. Dat hoeft ook niet, ik hoef mijn gelijk niet te halen. Maar ik blijf het wel zeggen, want ik zie het."

