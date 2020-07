Albon in zee met voormalig race-engineer Webber en Ricciardo

Albon kon teamgenoot Verstappen dit seizoen nog niet benaderen. Vooral tijdens de tweede race in Spielberg en de GP van Hongarije had de tweedejaarsrijder het moeilijk met de lastig te besturen Red Bull RB16. In Boedapest slaagde hij er niet in om tijdens de kwalificatie door te stoten tot Q3.

Red Bull besloot om vanaf de Britse Grand Prix extra zeilen bij te zetten om Albon bij te staan. Simon Rennie, de ervaren engineer van het team, keert na twee jaar werkzaam te zijn geweest in de fabriek terug naar het circuit. Hij wordt de vaste race-engineer van de Britse Thai. Rennie werkt al sinds 2013 bij Red Bull en was dat jaar de engineer van Mark Webber. Van 2014 tot 2018 werkte hij samen met Daniel Ricciardo, waarna hij verkoos om te stoppen met reizen en een rol in de fabriek op zich nam. Nu keert hij dus terug als race-engineer, terwijl de vorige ingenieur van Albon - Mike Lugg - de omgekeerde weg bewandelt en in Milton Keynes blijft.

Lees ook: Dit schreven internationale media over Verstappen in GP Hongarije

Albon hoopt dat Red Bull in Silverstone weer een stapje vooruit kan zetten door de wagen beter beheersbaar te maken. "De wagen kan alleen maar beter worden, dus ik ben positief. We weten waar we aan moeten werken en hopelijk kunnen we in Silverstone, dicht bij de fabriek, een goed resultaat halen. Historisch gezien is het een goed circuit geweest voor het team en het is ook een circuit waar ik graag op rijd."

Ook Max Verstappen rijdt graag op Silverstone. "De bochten op Silverstone zijn geschift snel en Copse is zelfs volgas voor ons", stelde de Nederlander. "Maggots is ook volgas in zevende versnelling wat ook al bizar is, zeker in de kwalificatie als je niet eens meer moet remmen maar gewoon terugschakelt. In Silverstone moet je net de juiste hoeveelheid downforce hebben. Het zou natuurlijk ook weer kunnen regenen en dat zou ons best goed uitkomen."