Wolff ziet geen probleem in werkwijze Racing Point bij RP20

“Ik zou zeggen dat het een geniaal geval van ‘reverse engineering’ is”, vertelde Wolff aan Auto, Motor und Sport toen hij gevraagd werd naar zijn gedachten over de strijd tussen Racing Point en Renault. Laatstgenoemde team diende een protest in tegen de brake ducts van de RP20, die te veel overeenkomsten zouden hebben met de brake ducts van de Mercedes W10. Racing Point claimt op zijn beurt weer dat de bolide volledig gebaseerd is op foto’s van de W10 en dat er geen onderdelen of data afkomstig zijn van Mercedes.

Op zich ziet Wolff geen kwade bedoelingen in de werkwijze van Racing Point. “Je moet hierbij een goede balans vinden”, stelt de Oostenrijker. Enerzijds moet je de kleine teams in staat stellen concurrerend te zijn. Dat doen wij door Racing Point tijd in de windtunnel en hardware als motoren, de versnellingsbak en wielophangingen te leveren. Anderzijds moeten we ook respecteren dat niet alle grote teams zo’n goede samenwerking kunnen hebben. Voor ons is het een echt bedrijfsmodel. Wij verdienen goed geld aan Racing Point, dus het is een win-winsituatie.”

Toch begrijpt de teambaas van de kampioensformatie ook dat een aantal teams moeite hebben met wat Racing Point heeft gedaan. “Maar er zijn ook teams, zoals Renault en McLaren die niet zo’n alliantie hebben. Dit geeft ze de indruk dat ze een achterstand op kunnen lopen, omdat Racing Point deze onconventionele en zeer onverstandige manier gekozen heeft om een andere auto te kopiëren. In plaats van dat de engineers het wiel opnieuw willen uitvinden, hebben ze een Mercedes gebouwd. Dit is het probleem van veel kleine teams, inclusief degenen die toegang hebben tot grotere teams. Je wil altijd alles zelf doen.”

Wolff benadrukt dat Mercedes de werkwijze van Racing Point ook had goedgekeurd als Haas de Ferrari van 2019 had gekopieerd of als AlphaTauri dat trucje had uitgehaald bij Red Bull Racing. Toch ziet de Oostenrijker een belangrijke reden waarom deze teams de stap niet hebben gezet, terwijl Racing Point dat wel heeft gedaan. “Maar om dit voor elkaar te krijgen, moeten beide organisaties zodanig opgezet zijn dat zij dit ook kunnen doen. Meestal gebeurt dit niet omdat de ene of de andere zijde er niet klaar voor is.”